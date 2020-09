View this post on Instagram

official music video coming on 11 SEP #WURSTxLOUASRIL new release with @louarsil produced by @edomjusik preview at @amadeusawards director, editor: @ruperthoeller producer: @andrekarsai dop: @adrianbidron ac: @emi.koell gaffer: @christopher.macher best girl: @verenbow production manager: @reginareisinger colour grading: @leeniederkofler choreography: @kuliduu styling: @jpheg hair: @mrmartinz @har_wien make up: @sarah.bzoch production assistants: @itsameresio, Harry Müller, @go_with_flo still photography: @markusmorianz location: @leopold_museum © 2020 @sonymusic_at