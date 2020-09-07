Известный певец Томас Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст, показал смелый образ и рассказал о премьере

На кадрах Кончита изначально стоит без одежды и с розовыми волосами. Рядом можно увидеть другого мужчину - Lou Asril, который надел маску из цепей. Пара показала чувственное видео, где заигрывала друг с другом. Они появились в других нарядах: пиджаках и штанах. У Томаса он был расстегнут, поэтому можно легко оценить подтянутое тело знаменитости. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик более 14 тысяч раз и написали комментарии:

"Вы такой гениальный художник!", "Красиво выглядишь", "Вау, отлично выглядит. Нам не терпится", "Том ... не могу дождаться, чтобы услышать эту потрясающую новую песню ... и посмотреть потрясающее и сексуальное видео, которое идет с ней", "Вау, выглядит так здорово", "Браво", потрясающе, больше спасибо, дорогой Том, что поделился", "Это так жарко даже без тона. Люблю это", "Это потрясающе".

Сообщалось, что 31-летний австрийский певец Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, взбудоражил публику свежим кадром в эпатажном образе.

В кадре Кончита предстала в светло-голубом плаще из тонкой ткани и серебристых ботфортах на каблучке. Розововолосая Вурст небрежно перепоясала плащ, хищно одернув рукой одну полу и засветив трусы, усыпанные "камнями" и блестками - а больше-то из одежды ничего и нет.

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