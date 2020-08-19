31-летний австрийский певец Томас Нойвирт, сценический псевдоним которого Кончита Вурст, взбудоражил новым фото
Как передает Politeka.net, артист опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм.
Нойрвит позирует в пиджаке на голое тело. Предмет гардероба растегнут и обнажает грудь артиста.
При этом он использовал яркий аксессуар, который привлек много внимания фолловеров. На шее артиста массивная золотая цепь. В комментариях пишут, что такое украшение выглядит весьма необычно на Кончите.
Мерьем Узерли из «Великолепного века» соблазнила шикарным видом на фотосессии: «Вот это взгляд!»
Бесстыжая Астафьева сразила наповал видом в мокрой майке без белья: "Это не женщина, а..."
"По примеру Киркорова, Галкина и Пугачевой": Успенская после появления сына ошеломила заявлением о девочке
Намокший Киркоров в плавках устроил переполох в Турции, видео облетело сеть: "Только клизму не делайте"
Фолловерам новый образ певца пришелся по душе. Тамаса Нойвирта щедро одарили комплиментами.
«Какой красавчик», «Какой же ты красивый, Том», «Ты такой красивый», «Я так тебя люблю. И я очень благодарен вам за все и за ту силу, которую вы даете всем нам каждый день. Эта сила в ваших глазах, мыслях... в вашем сердце. Я безумно люблю вас и горжусь тем, что все эти 7 лет являюсь частью вашего сообщества», «Восхитительно», «Потрясающий, прекрасен», «Ты прекрассен», «Всегда красавчик», "Очень свежие цвета на рубашке, как будто это детская аппликация..., разноцветные морские камни и сердечки... фон как синее море... Том, ты капитан, золотая цепочка как символ... а волосы у тебя как ветер, они как белые паруса, а может облака или морская пена... спасибо Тому за эти вечерние фантазии:)... желаю тебе уютной и красивой ночи, Том",- пишут в комментариях.
Напомним, звезда "Евровидения" Кончита Вурст без стыда и одежды похвасталась волосато-загорелым телом: слишком жарко.
Как сообщала Politeka, победительница "Евровидения" Кончита Вурст оголила грудь ради дерзкого фото: "настоящая звезда".
Также Politeka писала, что победительница "Евровидения" Кончита Вурст без одежды произвела фурор: «Уххх, целую твои…»