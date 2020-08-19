31-летний австрийский певец Томас Нойвирт, сценический псевдоним которого Кончита Вурст, взбудоражил новым фото

Как передает Politeka.net, артист опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм.

Нойрвит позирует в пиджаке на голое тело. Предмет гардероба растегнут и обнажает грудь артиста.

При этом он использовал яркий аксессуар, который привлек много внимания фолловеров. На шее артиста массивная золотая цепь. В комментариях пишут, что такое украшение выглядит весьма необычно на Кончите.

Фолловерам новый образ певца пришелся по душе. Тамаса Нойвирта щедро одарили комплиментами.

«Какой красавчик», «Какой же ты красивый, Том», «Ты такой красивый», «Я так тебя люблю. И я очень благодарен вам за все и за ту силу, которую вы даете всем нам каждый день. Эта сила в ваших глазах, мыслях... в вашем сердце. Я безумно люблю вас и горжусь тем, что все эти 7 лет являюсь частью вашего сообщества», «Восхитительно», «Потрясающий, прекрасен», «Ты прекрассен», «Всегда красавчик», "Очень свежие цвета на рубашке, как будто это детская аппликация..., разноцветные морские камни и сердечки... фон как синее море... Том, ты капитан, золотая цепочка как символ... а волосы у тебя как ветер, они как белые паруса, а может облака или морская пена... спасибо Тому за эти вечерние фантазии:)... желаю тебе уютной и красивой ночи, Том",- пишут в комментариях.

Напомним, звезда "Евровидения" Кончита Вурст без стыда и одежды похвасталась волосато-загорелым телом: слишком жарко.

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