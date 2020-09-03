Вот это наряд!

Известный австрийский певец Томас Нойвирт, получивший популярность в образе победительницы Евровидения Кончиты Вурст, удивил оригинальным образом

Артист поделился новым стильным луком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Нойвирт уверенно позирует перед камерой, сидя на ступеньках лестницы. На нем оригинальный наряд в виде длинного голубого плаща, подол которого живописно лежит на ступеньках, и до неприличия высоких серебристых сапог на высокой шпильке.

Образ певца дополняют массивные украшения на шее и нежно-розовые волосы, которые весьма оригинально сочетаются с его фирменной черной бородой. Артист выглядит как настоящая дива.

Поклонники артиста не могли остаться в стороне и буквально засыпали певца комплиментами.

Ранее мы писали, что Нойвирт заинтриговал публику свежим фото, заставив умирать от ожидания.

Артист опубликовал новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в полуголом виде с "кукольным" красавчиком.

Кончита оголила плечи, приспустив "пушистую" серую кофту и прильнула к патрнеру по фотосъемке в розовом вязаном свитере. Оба стильных "бородача" козырнули необычным цветом волос. Вурст перекрасилась из блондинки в розовый.

Кроме того, звезда и ее товарищ украсили уши массивными серьгами.

Напомним, звезда "Евровидения" Кончита Вурст внезапно изменила имидж: "Ого, наконец вернулась...".

Как сообщала Politeka, звезда "Евровидения" Кончита Вурст без стыда и одежды похвасталась волосато-загорелым телом: слишком жарко.

Также Politeka писала, что победительница "Евровидения" Кончита Вурст оголила грудь ради дерзкого фото: "настоящая звезда".