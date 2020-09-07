Відомий співак Томас Нойвірт, більш відомий під псевдонімом Кончіта Вурст, показав сміливий образ і розповів про прем'єру

На кадрах Кончіта спочатку стоїть без одягу і з рожевим волоссям. Поруч можна побачити іншого чоловіка - Lou Asril, який надів маску з ланцюгів. Пара показала чуттєве відео, де загравала один з одним. Вони з'явилися в інших нарядах: піджаках і штанях. У Томаса він був розстебнутий, тому можна легко оцінити підтягнуте тіло знаменитості. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик більше 14 тисяч разів і написали коментарі:

"Ви такий геніальний художник!", "Красиво виглядаєш", " Вау, відмінно виглядає. Нам не терпиться", " Том ... не можу чекати, щоб почути цю дивовижну нову пісню ... і подивитися приголомшливе і сексуальне відео, яке йде з нею", "Вау, виглядає так здорово", "Браво", приголомшливо, більше спасибі, дорогий Том, що поділився", " це так жарко навіть без тону. Люблю це", "Це приголомшливо".

Повідомлялося, що 31-річний австрійський співак Томас Нойвірт, більш відомий як Кончіта Вурст, розбурхав публіку свіжим кадром в епатажному образі.

У кадрі Кончіта постала в світло-блакитному плащі з тонкої тканини і сріблястих ботфортах на каблучку. Рожевоволоса Вурст недбало переперезала плащ, хижо обсмикнувши рукою одну підлозі і засвітивши труси, посипані "камінням" і блискітками - а більше-то з одягу нічого і немає.

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