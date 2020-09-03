"Седина в голову, а бес в ребро"

53-летний российский певец Филипп Киркоров поразил новой выходкой, став объектом для насмешек

Как передает Рoliteka.net, артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм видео, в котором примерил женские образы (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

Так, Филипп конкретно озадачил публику, а кто-то уже начал радоваться, мол, наконец-то он "открылся".

На самом деле певец воспользовался популярным нынче в соцсетях приложением, с помощью которого "прилепил" свою бородатую голову к телу американской певицы Рианны. Киркоров обработал кусочки ее клипов - и теперь будто бы это он поет "Shine bright like a diamond".

Вышло весьма забавно, однако так полагают не все. Пользователи сравнили эпатажного певца с Кончитой Вурст - победительницей "Евровидения-2014". Как известно, Вурст - яркий сценический образ австрийского исполнителя Томаса Нойвирта.

"Что-то в этом есть" - "позор в этом есть"

"Вот Это Да! Эта королева перепробовала все образы 😂❤️"

"Я считаю , что Вы очень похожи ❤️" - "особенно с зади очень похожи, обе чёрные..."

"Маразм крепчает..." - "Это точно, ржу не могу!"

"Деградатор что ли? Филипп! Что творите?"

"Какая милашка😁👍"

"На Вурст похожи)))"

"Кончита завидует молча 😂"

"Убожество. Идиот полный. А может и реально женщина, а не мужчина"

"Вот дети полюбуются. Наверное проявляются тайные желания. Но смотрится... фуууу"

"Седина в голову, а бес в ребро... Ку-ку..."

Последний комментарий, как раз, наиболее метко охарактеризовывает нынешнего Киркорова. Артист отправился в длительное путешествие по разным странам. Судя по фотоотчету в Инстаграм, он уже успел побывать в Турции и у себя на родине, в Болгарии.

В сказочной Каппадокии Филипп и вовсе пустился вовсе тяжкие, запрыгнув в воздушный шар.

"На большом воздушном шаре... встретил финальный рассвет лета 🌅🎈Это так символично...", - поделился Киркоров.

Напомним, что Киркоров в одних плавках сверкнул подкачанной фигурой, Ивлеева оценила.

Также Politeka писала, что кучерявый Киркоров напомнил о себе задорными танцами с мулаткой: «Образ твой манит...».