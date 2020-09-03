53-летний российский певец Филипп Киркоров поразил новой выходкой, став объектом для насмешек

Как передает Рoliteka.net, артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм видео, в котором примерил женские образы (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

Так, Филипп конкретно озадачил публику, а кто-то уже начал радоваться, мол, наконец-то он "открылся". 

На самом деле певец воспользовался популярным нынче в соцсетях приложением, с помощью которого "прилепил" свою бородатую голову к телу американской певицы Рианны. Киркоров обработал кусочки ее клипов - и теперь будто бы это он поет "Shine bright like a diamond".

Вышло весьма забавно, однако так полагают не все. Пользователи сравнили эпатажного певца с Кончитой Вурст - победительницей "Евровидения-2014". Как известно, Вурст - яркий сценический образ австрийского исполнителя Томаса Нойвирта.

Популярные статьи сейчас

Дмитрий Комаров довел красотку-жену до истерики экзотическим подарком: "Тот еще романтик"

Похудевшая Пугачева в мини-юбке и кедах вызвала фурор в школе Лизы и Гарри: "Первоклассная девушка"

"Бюст просто вау!": Вере Брежневой без лифчика припомнили утехи на пляже

Пьяная Волочкова перепутала барную стойку с балетным станком, кадры конфуза: "На коктейль нарабатывает"
Показать еще

 "Что-то в этом есть" - "позор в этом есть"

"Вот Это Да! Эта королева перепробовала все образы 😂❤️"

"Я считаю , что Вы очень похожи ❤️" - "особенно с зади очень похожи, обе чёрные..."

"Маразм крепчает..." - "Это точно, ржу не могу!"

"Деградатор что ли? Филипп! Что творите?"

"Какая милашка😁👍"

"На Вурст похожи)))"

"Кончита завидует молча 😂"

"Убожество. Идиот полный. А может и реально женщина, а не мужчина"

"Вот дети полюбуются. Наверное проявляются тайные желания. Но смотрится... фуууу"

"Седина в голову, а бес в ребро... Ку-ку..."

Последний комментарий, как раз, наиболее метко охарактеризовывает нынешнего Киркорова. Артист отправился в длительное путешествие по разным странам. Судя по фотоотчету в Инстаграм, он уже успел побывать в Турции и у себя на родине, в Болгарии.

В сказочной Каппадокии Филипп и вовсе пустился вовсе тяжкие, запрыгнув в воздушный шар.

"На большом воздушном шаре... встретил финальный рассвет лета 🌅🎈Это так символично...", - поделился Киркоров.

View this post on Instagram

На большом воздушном шаре... встретил финальный рассвет лета 🌅🎈Это так символично... Ведь впервые за 35 лет это лето было НЕОБЫЧНЫМ для меня, без гастролей и фестивалей. Джордано красиво отметил: «Жизнь – это как полёт на воздушном шаре. Чем больших высот вы хотите достичь, тем от большего количества балласта вы должны избавиться. Нужно решиться выбросить за борт все то, что мешает вам подниматься ввысь.» Следую и поднимаюсь!..🚀 Look by @dolcegabbana Soundtrack by @sofiarotaru.official

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on

Напомним, что Киркоров в одних плавках сверкнул подкачанной фигурой, Ивлеева оценила.

Также Politeka писала, что кучерявый Киркоров напомнил о себе задорными танцами с мулаткой: «Образ твой манит...».

 

 