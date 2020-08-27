31-летний австрийский певец Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, заинтриговал публику свежим фото, заставив умирать от ожидания
Как передает Politekа.net, артист опубликовал новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в полуголом виде с "кукольным" красавчиком.
Кончита оголила плечи, приспустив "пушистую" серую кофту и прильнула к патрнеру по фотосъемке в розовом вязаном свитере. Оба стильных "бородача" козырнули необычным цветом волос. Вурст перекрасилась из блондинки в розовый.
Кроме того, звезда и ее товарищ украсили уши массивными серьгами.
"11 сентября 2020 г. новый релиз с @louasril, созданный @edomjusik", - подписала фото Кончита.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:
"Волосы из сахарной ваты ❤️"
"Какой милый !!!"
"Обожаю этот макияж😱"
Напомним, звезда "Евровидения" Кончита Вурст без стыда и одежды похвасталась волосато-загорелым телом: слишком жарко.
Как сообщала Politeka, победительница "Евровидения" Кончита Вурст оголила грудь ради дерзкого фото: "настоящая звезда".