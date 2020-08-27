31-летний австрийский певец Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, заинтриговал публику свежим фото, заставив умирать от ожидания

Как передает Politekа.net, артист опубликовал новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в полуголом виде с "кукольным" красавчиком.

Кончита оголила плечи, приспустив "пушистую" серую кофту и прильнула к патрнеру по фотосъемке в розовом вязаном свитере. Оба стильных "бородача" козырнули необычным цветом волос. Вурст перекрасилась из блондинки в розовый.

Кроме того, звезда и ее товарищ украсили уши массивными серьгами.

"11 сентября 2020 г. новый релиз с @louasril, созданный @edomjusik", - подписала фото Кончита.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:

"Волосы из сахарной ваты ❤️"

"Какой милый !!!"

"Обожаю этот макияж😱"