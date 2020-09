View this post on Instagram

Первые занятия после моря в моем любимом балетном зале.🩰 Много одежды я надеваю, чтобы усилить потоотделение и быстрее разогреться. Я из формы-то и не вышла, потому что в Турции занималась. Но все равно входить в привычный ритм усиленных занятий и репетиций непросто. Но это дело нескольких дней. Я люблю поработать над своим телом и помучить его нагрузкой.💃 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #море #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #rixossungate