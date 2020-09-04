Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова решила «нарядиться» в балахон и попотеть на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Первые занятия после моря в моем любимом балетном зале.🩰 Много одежды я надеваю, чтобы усилить потоотделение и быстрее разогреться», - говорится в сообщении.

При этом Волочкова успела похвастаться, что на отдыхе якобы «из формы не выходила».

«Я из формы-то и не вышла, потому что в Турции занималась. Но все равно входить в привычный ритм усиленных занятий и репетиций непросто. Но это дело нескольких дней. Я люблю поработать над своим телом и помучить его нагрузкой», - говорится в тексте сообщения.

Однако поклонников балерина не решилась пустить к себе в комментарии из-за чрезмерного хейтерства со стороны пользователей.

До этого мы рассказывали, что российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова, которая сейчас отдыхает за границей, похвасталась новым фото

На фото Волочкова позирует в слитном красном купальнике, широко распахнув халат того же цвета, одетый поверх. При этом пышная грудь балерины остается только чуть прикрытой. Стоит она в таком виде на корабле.

Напомним, ошалевшая Анастасия Волочкова в мини-бикини озадачила нелепой выходкой на отдыхе: и шпагат не нужен.

Как сообщала Politeka, пьяная Анастасия Волочкова перепутала барную стойку с балетным станком, кадры конфуза: "На коктейль нарабатывает"

Также Politeka писала, что Анастасия Волочкова озадачила фигурой в слишком тесном розовом бикини: "Не спасет даже цвет".