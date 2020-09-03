Скандальная российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова, которая сейчас отдыхает за границей, похвасталась новым фото
Как передает Politeka.net, новым снимком артистка поделилась на странице в Инстаграм.
На фото Волочкова позирует в слитном красном купальнике, широко распахнув халат того же цвета, одетый поверх. При этом пышная грудь балери остается толлько чуть прикрытой. Стоит она в таком виде на корабле.
«Алые паруса», – коротко подписала балерина снимок.
Отметим, что комментарии на странице Волочковой отключены. Поэтому узнать, как оценили такую «Ассоль», не получится. Вероятно, балерина предвидела поток негатива в свою сторону.
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Можно только отметить, что Ассоль уже не та.
Отметим, судя по геолокации на фото, для отдыха балерина выбрала пятизвездочный отель Rixos Sungate в турецком городе-курорте Кемере.
Недавно 44-летняя звезда попозировала в другом красном купальнике и при этом не забыла засветить свои срамные места и длинные ноги, выставив одну на носочке вперед. При этом лицо балерина прикрыла руками, вероятнее от стыда.
Показывть фотографии с турецкого курорта Анасия Волочкова начале еще 21 августа. Там она успела даже провести занятие по балету.
Напомним, ошалевшая Анастасия Волочкова в мини-бикини озадачила нелепой выходкой на отдыхе: и шпагат не нужен.
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