Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова озадачила поклонников странной выходкой в бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Будьте счастливы! Давайте радоваться друг за друга и делиться позитивом», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Волочкова позирует в море, странно играя с водой. А поскольку знаменитость закрыла возможность что-либо говорить под своими постами, пользователи сети не смогли ей сказать, что их кумир выглядит так, будто сбежал из детского сада.

Как известно, балерину хейтят за двуличие – пользователи критикуют за то, что на одних фотографиях она позирует в различных религиозных местах, а после этого постит снимки с невероятно откровенной тематикой.

До этого мы рассказывали, что балерина Анастасия Волочкова показала, как проводит время в отпуске в Турции.

Каждый день Анастасия рассказывает, как отдыхает в роскошном отеле, как питается одними салатами с сыром, и как тренируется с молодыми гимнастками по утрам несмотря на отпуск. В этот раз знаменитость решила блеснуть видом рядом с официантами.

Довольно часто Анастасию критикуют за дерзкие выходки на публике, неуместные шпагаты и небрежный вид.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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