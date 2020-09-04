Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вирішила "вбратися" в балахон і попітніти на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Перші заняття після моря в моєму улюбленому балетному залі.🩰 Багато одягу я одягаю, щоб посилити потовиділення і швидше розігрітися», - йдеться в повідомленні.

При цьому Волочкова встигла похвалитися, що на відпочинку нібито «з форми не виходила».

View this post on Instagram

Первые занятия после моря в моем любимом балетном зале.🩰 Много одежды я надеваю, чтобы усилить потоотделение и быстрее разогреться. Я из формы-то и не вышла, потому что в Турции занималась. Но все равно входить в привычный ритм усиленных занятий и репетиций непросто. Но это дело нескольких дней. Я люблю поработать над своим телом и помучить его нагрузкой.💃 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #море #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #rixossungate

Популярні новини зараз

"Розлучитися хочеш?": Ольгу Бузову публічно відчитав незадоволений коханець

Лікарі рятують зірку "Сутінків" Роберта Паттінсона, зйомки перервані: що відомо про його стан

"Ощадбанк" терміново попередив власників карт, залишилося менше місяця: "До 1 жовтня..."

Довгонога дочка Христини Орбакайте розхвилювала великим розміром: "вже така доросла"
Показати ще

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on

«Я з форми-то і не вийшла, тому що в Туреччині займалася. Але все одно входити у звичний ритм посилених занять і репетицій непросто. Але це справа кількох днів. Я люблю попрацювати над своїм тілом і помучити його навантаженням», - йдеться в тексті повідомлення.

Однак шанувальників балерина не наважилася пустити до себе в коментарі через надмірний хейт з боку користувачів.

До цього ми розповідали, що російська балерина і світська левиця Анастасія Волочкова, яка зараз відпочиває за кордоном, похвалилася новим фото

На фото Волочкова позує в злитому червоному купальнику, широко розкрив халат того ж кольору, одягнений поверх. При цьому пишні груди балерни залишається тільки трохи прикритою. Стоїть вона в такому вигляді на кораблі.

Нагадавши, очманіла Анастасія Волочкова в міні-бікіні спантеличила безглуздою витівкою на відпочинку: і шпагат не потрібен.

Як повідомляла Politeka, п'яна Анастасія Волочкова переплутала барну стійку з балетним верстатом, кадри конфузу: "на коктейль напрацьовує"

Також Politeka писала, що Анастасія Волочкова спантеличила фігурою в занадто тісному рожевому бікіні:"не врятує навіть колір".