Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вирішила "вбратися" в балахон і попітніти на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Перші заняття після моря в моєму улюбленому балетному залі.🩰 Багато одягу я одягаю, щоб посилити потовиділення і швидше розігрітися», - йдеться в повідомленні.

При цьому Волочкова встигла похвалитися, що на відпочинку нібито «з форми не виходила».

«Я з форми-то і не вийшла, тому що в Туреччині займалася. Але все одно входити у звичний ритм посилених занять і репетицій непросто. Але це справа кількох днів. Я люблю попрацювати над своїм тілом і помучити його навантаженням», - йдеться в тексті повідомлення.

Однак шанувальників балерина не наважилася пустити до себе в коментарі через надмірний хейт з боку користувачів.

До цього ми розповідали, що російська балерина і світська левиця Анастасія Волочкова, яка зараз відпочиває за кордоном, похвалилася новим фото

На фото Волочкова позує в злитому червоному купальнику, широко розкрив халат того ж кольору, одягнений поверх. При цьому пишні груди балерни залишається тільки трохи прикритою. Стоїть вона в такому вигляді на кораблі.

Нагадавши, очманіла Анастасія Волочкова в міні-бікіні спантеличила безглуздою витівкою на відпочинку: і шпагат не потрібен.

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