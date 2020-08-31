Известная балерина Анастасия Волочкова показала фигуру в новом провокационном бикини

Несколько дней назад вместе с тайным любовником, которого Анастасия не показывает уже больше года, она отправилась отдыхать в Турцию. А уже в Анталье Волочкова заявила, что остановилась в пятизвездочном отеле «Rixos Sungate», который предоставляет индивидуальные виллы с джакузи площадью 120 квадратных метров.

Хвастаясь роскошью курорта каждый день, балерина успевает немало удивить сеть своими выходками. К примеру, Анастасию уже высмеяли за вечер в кругу официантов, правила питания, которыми она себя ограничивает, и излишне откровенные бикини.

Чтобы избежать массовой критики, балерина скрыла доступ к комментариям в Инстаграм. Сегодня она показала свою фигуру в кислотно-розовом бикини на отдыхе. При этом звезда выставила всю себя напоказ, чтобы снова разозлить недоброжелателей, которые ранее писали, что фигуру знаменитости не спасет даже яркий цвет купальника:

«Это фото вызовет больше интереса, чем мои фото с детьми и в творческом процессе.🩰 Поэтому щедро делюсь.😊 Мы прекрасно тут в Турции отдыхаем и наслаждаемся теплом, радостью, свободой, позитивом!🙏😊 Это счастье - любить и быть любимой.😊❤️ #анастасияволочкова», - пописала Волочкова новый пост.

Каждый день Анастасия рассказывает, как отдыхает в роскошном отеле, как питается одними салатами с сыром, и как тренируется с молодыми гимнастками по утрам несмотря на отпуск. Не так давно знаменитость решила также блеснуть видом рядом с официантами.

Довольно часто Анастасию критикуют за дерзкие выходки на публике, неуместные шпагаты и небрежный вид. Сама она считает, что все в порядке и критику на дух не переносит. В этот раз Волочкова рядом с двумя официантами решила показать, как проводит время у бара и распивает вкусные коктейли.

При этом Анастасии не удалось скрыть обвисшую кожу на ногах после резкого похудения. Красные ноги после загара выглядели несколько неудачно в коротких джинсовых шортах. Свой оббраз Волочкова также дополнила свободной белой блузой с капюшоном.

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