44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова ошарашила распутным поведением на отдыхе в Турции

Как передает Рoliteka.net, кадры с пьяной танцующей Волочковой слили в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Анастасию засняли возле барной стойки, за которую звезда ухватилась, выполняя "балетные упражнения". К слову, она была в коротеньких джинсовых шортах, кремовой футболке и традиционных шлепках на танкетке с крупными цветами.

"Друзья, тут лебедя бухого в баре Турции засняли 😂🤦‍♀️, исполняющего па☝.. Балетный станок с барной стойкой перепутала 🤷‍♀️#волочкова#пьянаяволочковавтурции", - подписано видео.

Позор Волочковой не прошел незаметно: пользователи кинулись с жаром обсуждать увиденное:

"Это тоже глазами ЛЮБИМОГО??? Ладно...это ж я от зависти..." - "нет, это её посетители засняли тайком в баре😂"

"Куража нет. Она же всем обещает незабываемый позитив. Если уж постояльцы отеля в Крыму жаловались на гулянку всю ночь в ресторане, можете представить, что она там вытворяла. А сейчас ломка у нее, хочется на барную стойку и в пляс, а не вот это вот всё 🙈🤣"

"На коктейль нарабатывает. На нее внимания никто не обращает"

"Не тапки, 🙈а какие то кирпичи, или табуретки нацепила😂😂 бабуля свалишься ж😏"

"Так стыдно🤦🏼‍♀️Даже смотреть не возможно!! Так бухать можно одной в склепе"

"Ощущение, что она хотела сисяо свое прям на барную стойку сверху вывалить, чтоб налили с горочкой, а тут - оба-на, засекли. И передумала"

"Прям изнемогается вся. Пьяная, потрепанная, никому задаром ненужная прибалетная"

"Мне кажется под конец отдыха у неё кукуха совсем уехала. Уже полностью живет в своём мире, боюсь это уже скоро все подойдёт к своему логичному концу, жалко 😔"

"😨🙈девочки🙈🙈🙈🙈😢клиника🙈"

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