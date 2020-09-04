Известная молдавская телеведущая и артистка Людмила Балан, мама певца Дана Балана, обескуражила молодым задором на свежих кадрах

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала новое видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала, как поет и танцует на одном из мероприятий (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Людмила предстала в розовом длинном платье в белый крупный горошек. Знаменитость стянула пышный бюст, подчеркнув свою "гордость" вызывающим декольте. Блондинка кружилась с микрофоном в руке, купаясь в аплодисментах гостей праздника.

«Перестают танцевать не потому, что стареют, а стареют, потому что перестают танцевать...», - так подписала кадры Людмила.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, щедро наградив маму Балана комплиментами:

"Безумно красивая и нежная ❤️"

"Чарівна Людмила Балан❤️"

"Само совершенство😍"

"Людмииилааа😍😍😍Вы прелестны в этом платье! Этот цвет точно Ваш, обворожительная женщина❤️"

"Какая вы красавица, просто загляденье, дай вам бог здоровья и молодости на долгие годы❤️"

Ранее мы сообщали, Людмила впечатлила идеальными для ее возраста формами в мини-платье. Звезда позировала на лежаке на пляже. Нестареющая блондинка оперлась на руки, выпятив пышную грудь, а также блеснула стройными ножками.

"Лови момент !!! Будь счастлив сейчас!!! Каждое «сегодня» - повод для радости...🙏❤️", - подписала этот кадр звезда.

"Какая у Дана мама красотка💜"; "Мама Люда, сногсшибательно, самая красивая и потрясающая❣️❣️😘"; "Дан просто счастливчик, такие у него две белые королевы 😍"; "Вы безумно очаровательны! 😍 💕"; "Слов не хватит описать вашу красоту 😻❤️", - по достоинству оценили фото ее поклонники.

Напомним, что мама Балана, которую называют копией Тины Кароль, в купальнике ошеломила бюстом: "Это незаконно!".

Также Politeka писала, что в словах мамы Дана Балана увидели грустное послание Тине Кароль: "Не отталкивай то, что....".