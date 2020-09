View this post on Instagram

“Dansul este ca și viața: există atâta timp cât plutești prin el. Când te oprești, s-a terminat...” Deci,când ai de ales între a sta sau a dansa, sper să dansezi. .. «Перестают танцевать не потому, что стареют, а стареют, потому что перестают танцевать...»