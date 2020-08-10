62-летняя Людмила Балан, звездная мама певца Дана Балана, покорила сеть моложавым видом в купальнике

Как передает Politeka.net, известная молдавская телеведущая и певица Людмила Балан показала подтянутые формы на свежем снимке, опубликованном в Инстаграм.

Так, блондинка оседлала "железного коня" в черном бикини необычного кроя и купальной мини-юбочке. Красотка широко расставила ноги, устремив свой взгляд куда-то вдаль, позируя посреди моря. Стоит отметить, Людмила выглядит на этом солнечном снимке просто потрясающе.

«Поверни лицо к солнцу, и все тени останутся позади…», - подписан кадр.

Пользователи пришли в неописуемый восторг, отметив в комментариях роскошный внешний вид женщины.

"Ну какая же Вы шикарнейшая женщина❤️"

"Теперь понятно в кого пошёл Дан 🙈😍ну вы просто саамааа очировашшкааа😍"

"Вот это да👍Дай Вам Бог и в 102 выглядеть так же!!!😍"

"Красавица, всем бы так выглядить в ваши года"

"Воуу...🔥🔥 Женщина вы что творите?! 🔥🔥❤️ вау"

"Это фантастика, я горю🔥"

"Как можно быть настолько красивой??? Это незаконно 😍🔥❤🤤"

Ранее мы сообщали, в одном из выпусков "Голоса країни" зрители не смогли не заметить поразительное сходство мамы Дана с певицей Тиной Кароль. Людмила Балан сделала сыну сюрприз, появившись на сцене проекта.

Женщина произвела фурор - на фоне слухов о романе ее отпрыска с коллегой по "Голосу" Кароль. Многие отметили сходство певицы с Людмилой Балан. Обе — эффектные и стильные блондинки с привлекательной фигурой.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".