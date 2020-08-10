62-летняя Людмила Балан, звездная мама певца Дана Балана, покорила сеть моложавым видом в купальнике
Как передает Politeka.net, известная молдавская телеведущая и певица Людмила Балан показала подтянутые формы на свежем снимке, опубликованном в Инстаграм.
Так, блондинка оседлала "железного коня" в черном бикини необычного кроя и купальной мини-юбочке. Красотка широко расставила ноги, устремив свой взгляд куда-то вдаль, позируя посреди моря. Стоит отметить, Людмила выглядит на этом солнечном снимке просто потрясающе.
«Поверни лицо к солнцу, и все тени останутся позади…», - подписан кадр.
Пользователи пришли в неописуемый восторг, отметив в комментариях роскошный внешний вид женщины.
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"Ну какая же Вы шикарнейшая женщина❤️"
"Теперь понятно в кого пошёл Дан 🙈😍ну вы просто саамааа очировашшкааа😍"
"Вот это да👍Дай Вам Бог и в 102 выглядеть так же!!!😍"
"Красавица, всем бы так выглядить в ваши года"
"Воуу...🔥🔥 Женщина вы что творите?! 🔥🔥❤️ вау"
"Это фантастика, я горю🔥"
"Как можно быть настолько красивой??? Это незаконно 😍🔥❤🤤"
Ранее мы сообщали, в одном из выпусков "Голоса країни" зрители не смогли не заметить поразительное сходство мамы Дана с певицей Тиной Кароль. Людмила Балан сделала сыну сюрприз, появившись на сцене проекта.
Женщина произвела фурор - на фоне слухов о романе ее отпрыска с коллегой по "Голосу" Кароль. Многие отметили сходство певицы с Людмилой Балан. Обе — эффектные и стильные блондинки с привлекательной фигурой.
Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".
Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".