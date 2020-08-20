Людмила Балан, мама певца Дана Балана, произвела в сети фурор опубликованным видео

Как передает Politeka.net, 62-летняя артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм кадрами, на которых поет и танцует на вечеринке, похожей на свадьбу, в окружении сразу нескольких мужчин (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, улыбающаяся блондинка в розовом платье с пышной юбкой кружилась в неистовом танце, явно наслаждаясь моментом.

«Праздник нужно всегда носить с собой», - подписала кадры звезда.

Пользователи, которые ждут не дождутся "свадьбы" Дана Балана с его коллегой по "Голосу країни" Тиной Кароль, тут же подхватили волну, смакуя, как бы было хорошо, если бы Людмила так же выплясывала у них на свадьбе.

"А можно нам такое видео уже со свадьбы Дана и Тины? 😹❤️❤️"

"Мама Люда, ну когда уже на свадьбе Даника с Тиночкой споём? 😿 Я даже платье подобрала и туфли новые купила 😂👌 все на мази 👌💜"

"Мммм хочу уже свадьбу Дана и Ти 😻😻💔"

"Какие позитивные эмоции😍😍😍😍 Приятно слышать и смотреть😍😍😍"

"Ну как куколка❤️💐"

"Да какая свадьба, Тина давно с другим🤦🏽‍♀️ у неё своя жизнь, у Дана своя" - "Зачем вы пишете бред❓ Когда у Дана с Тиной появятся дети, вы будете писать, что это пиар⁉️ Живите своей жизнью и не лезьте в чужие"

"Wtf is going on...то есть Дан и Тина вместе, они про это не говорят, а родители за них всё решают рассказать?...что Вообще происходит, как не сойти с ума?!"

Ранее мы сообщали, в комментариях под недавним постом Людмилы Балан фолловеры с жаром обсуждали возможный роман ее сына и Кароль.

Так, одна из пользовательниц уверила других, что "знает, о чем говорит", заявив, что Дан и Тина на самом деле уже живут вместе и очень счастливы.

"Я знаю,что они вместе и счастливы. А вы живёте в неведении и пишите что попало!", - отстаивала свое мнение пользовательница.

Напомним, как выглядел Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тина Кароль его не знает.

Также Politeka писала, что Кароль в алом платье ошарашила видом перед молодым красавчиком.