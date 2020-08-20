Людмила Балан, мама певца Дана Балана, произвела в сети фурор опубликованным видео
Как передает Politeka.net, 62-летняя артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм кадрами, на которых поет и танцует на вечеринке, похожей на свадьбу, в окружении сразу нескольких мужчин (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, улыбающаяся блондинка в розовом платье с пышной юбкой кружилась в неистовом танце, явно наслаждаясь моментом.
«Праздник нужно всегда носить с собой», - подписала кадры звезда.
Пользователи, которые ждут не дождутся "свадьбы" Дана Балана с его коллегой по "Голосу країни" Тиной Кароль, тут же подхватили волну, смакуя, как бы было хорошо, если бы Людмила так же выплясывала у них на свадьбе.
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"А можно нам такое видео уже со свадьбы Дана и Тины? 😹❤️❤️"
"Мама Люда, ну когда уже на свадьбе Даника с Тиночкой споём? 😿 Я даже платье подобрала и туфли новые купила 😂👌 все на мази 👌💜"
"Мммм хочу уже свадьбу Дана и Ти 😻😻💔"
"Какие позитивные эмоции😍😍😍😍 Приятно слышать и смотреть😍😍😍"
"Ну как куколка❤️💐"
"Да какая свадьба, Тина давно с другим🤦🏽♀️ у неё своя жизнь, у Дана своя" - "Зачем вы пишете бред❓ Когда у Дана с Тиной появятся дети, вы будете писать, что это пиар⁉️ Живите своей жизнью и не лезьте в чужие"
"Wtf is going on...то есть Дан и Тина вместе, они про это не говорят, а родители за них всё решают рассказать?...что Вообще происходит, как не сойти с ума?!"
Ранее мы сообщали, в комментариях под недавним постом Людмилы Балан фолловеры с жаром обсуждали возможный роман ее сына и Кароль.
Так, одна из пользовательниц уверила других, что "знает, о чем говорит", заявив, что Дан и Тина на самом деле уже живут вместе и очень счастливы.
"Я знаю,что они вместе и счастливы. А вы живёте в неведении и пишите что попало!", - отстаивала свое мнение пользовательница.
Напомним, как выглядел Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тина Кароль его не знает.
Также Politeka писала, что Кароль в алом платье ошарашила видом перед молодым красавчиком.