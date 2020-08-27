В сети опубликовали яркие фото любимой женщины молдавского певца Дана Балана, вызвавшие у публики зависть

Как передает Politeka.net, 62-летняя мама артиста Людмила Балан (тоже певица) выставила несколько запоминающихся кадров в своем микроблоге в Инстаграм.

На одном из них нестареющая блондинка предстала на пляже сидящей на лежаке. На ней было нескромное белое мини-платье, позволившее разглядеть все прелести ее аппетинтной фигуры. Людмила оперлась на руки, выпятив пышную грудь, а также блеснула стройными ножками.

"Лови момент !!! Будь счастлив сейчас!!! Каждое «сегодня» - повод для радости...🙏❤️", - подписала этот кадр звезда.

На другом фото мама Балана изумила нежным и солнечным видом в желтом платье в горошек. Блондинка стояла у стены, опустив руки и игриво стрельнув глазками куда-то в сторону.

«Одно— дерево счастья, другое — дерево печали. Какое дерево будешь поливать, такие плоды и будешь вкушать», - поделилась мудростью Людмила.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, немного завидуя Дану. Ведь у него и мама - "огонь", и возможная невеста, певица Тина Кароль - ей под стать (в сети ходят слухи, что певец закрутил роман с коллегой по "Голосу країни").

"Какая у Дана мама красотка💜"

"Мама Люда, сногсшибательно, самая красивая и потрясающая❣️❣️😘"

"Дан просто счастливчик, такие у него две белые королевы 😍"

"Вы безумно очаровательны! 😍 💕"

"Слов не хватит описать вашу красоту 😻❤️"

"Самый красивый наряд женщины - это счастье! Носите его не снимая !!!😘"

"Ну просто невероятная😍😍😍 Жёлтый цвет Вам очень подходит😍😍😍"

Напомним, что мама Балана, которую называют копией Тины Кароль, в купальнике ошеломила бюстом: "Это незаконно!".

Как сообщала Politeka, в сети обсуждают подготовку к свадьбе Тины Кароль и Дана Балана: "Платье подобрала, туфли купила".

Также Politeka писала, что в словах мамы Дана Балана увидели грустное послание Тине Кароль: "Не отталкивай то, что....".