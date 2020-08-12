Людмила Балан - мать известного молдавского исполнителя Дана Балана всколыхнула сеть проникновенным посланием

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Инстаграм страницу молдавской телеведущей.

Людмила Балан поделилась фотографией своего морского отдыха. Кадр она сопроводила абстрактным изречением.

«Не удерживай то, что уходит, и не отталкивай то, что приходит. И тогда счастье само найдёт тебя», - написала молдавская знаменитость.

Отметим, многие увидели в этих словах послание к украинской певице Тине Кароль. Как известно ей с Даном Баланом приписывают роман.

«Меня не покидает чувство, что несколько Ваших последних посланий адресованы одному человеку... Девушке...Очень хочется, чтобы она Вас услышала... Вы такая мудрая женщина...», «Очень правильные Слова», «Как-то грустно звучит. Я думаю здесь посыл какой-то. Надеюсь у Дана и Тины все хорошо», «Слова для Тины точно», - высказались в комментариях.

Напомним, в эфире десятого сезона вокального шоу "Голос країни" мама молдавского певца Дана Балана – Людмила Балан сделала сюрприз.

"Тиночка, ты волшебная, красивая и мудрая", – обратилась она к Тине Кароль. Мать Балана прочитала молитву с просьбами, чтобы беды обходили ее ребенка стороной. "У нас с Даном вкусы одинаковые. Мне очень нравится коалиция, которую они с Тиной создали в этом сезоне. Дан всегда слушает свое сердце. (...) на всякий случай я приготовила свадебную песню", – заявила она, и спела.

Напомним, как выглядел Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тина Кароль его не знает.

Как сообщала Politeka, неуемная Кароль заставила волноваться Балана, в сети не выдержали.

Также Politeka писала, что Кароль в алом платье ошарашила видом перед молодым красавчиком.