Відома молдавська телеведуча і артистка Людмила Балан, мама співака Дана Балана, збентежила молодим запалом на свіжих кадрах

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала нове відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала, як співає і танцює на одному із заходів (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Людмила постала в рожевій довгій сукні в білий великий горошок. Знаменитість стягнула пишний бюст, підкресливши свою "гордість" зухвалим декольте. Блондинка кружляла з мікрофоном в руці, купаючись в оплесках гостей свята.

"Перестають танцювати не тому, що старіють, а старіють, тому що перестають танцювати...", - так підписала кадри Людмила.

Користувачі кинулися коментувати побачене, щедро нагородивши маму Балана компліментами:

"Шалено красива і ніжна ❤️"

"Чарівна Людмила Балан❤️"

"Сама досконалість😍"

"Людмииилааа😍 😍 😍ви чарівні в цій сукні! Цей колір точно Ваш, чарівна жінка❤️"

"Яка ви красуня, просто диво, дай вам бог здоров'я і молодості на довгі роки❤️"

Раніше ми повідомляли, Людмила вразила ідеальними для її віку формами в міні-сукні. Зірка позувала на лежаку на пляжі. Нестаріюча блондинка сперлася на руки, вип'ятивши пишні груди, а також блиснула стрункими ніжками.

"Лови момент !!! Будь щасливий зараз!!! Кожне "сьогодні" - привід для радості...🙏 ❤ ️", - підписала цей кадр зірка.

"Яка у Дана мама красуня💜"; "Мама Люда, карколомна, найкрасивіша і приголомшлива❣️️️😘"; "Дан просто щасливчик, такі у нього дві Білі Королеви 😍"; " ви шалено чарівні! 😍 💕 "; "Слів не вистачить описати вашу красу😻❤️", - гідно оцінили фото її шанувальники.

Нагадаємо, що мама Балана, яку називають копією Тіни Кароль, в купальнику приголомшила бюстом: "це незаконно!".

Також Politeka писала, що у словах мами Дана Балана побачили сумне послання Тіні Кароль: "не відштовхуй те, що....".