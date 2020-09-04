Відома молдавська телеведуча і артистка Людмила Балан, мама співака Дана Балана, збентежила молодим запалом на свіжих кадрах
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала нове відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала, як співає і танцює на одному із заходів (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Людмила постала в рожевій довгій сукні в білий великий горошок. Знаменитість стягнула пишний бюст, підкресливши свою "гордість" зухвалим декольте. Блондинка кружляла з мікрофоном в руці, купаючись в оплесках гостей свята.
"Перестають танцювати не тому, що старіють, а старіють, тому що перестають танцювати...", - так підписала кадри Людмила.
Користувачі кинулися коментувати побачене, щедро нагородивши маму Балана компліментами:
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"Шалено красива і ніжна ❤️"
"Чарівна Людмила Балан❤️"
"Сама досконалість😍"
"Людмииилааа😍 😍 😍ви чарівні в цій сукні! Цей колір точно Ваш, чарівна жінка❤️"
"Яка ви красуня, просто диво, дай вам бог здоров'я і молодості на довгі роки❤️"
Раніше ми повідомляли, Людмила вразила ідеальними для її віку формами в міні-сукні. Зірка позувала на лежаку на пляжі. Нестаріюча блондинка сперлася на руки, вип'ятивши пишні груди, а також блиснула стрункими ніжками.
"Лови момент !!! Будь щасливий зараз!!! Кожне "сьогодні" - привід для радості...🙏 ❤ ️", - підписала цей кадр зірка.
"Яка у Дана мама красуня💜"; "Мама Люда, карколомна, найкрасивіша і приголомшлива❣️️️😘"; "Дан просто щасливчик, такі у нього дві Білі Королеви 😍"; " ви шалено чарівні! 😍 💕 "; "Слів не вистачить описати вашу красу😻❤️", - гідно оцінили фото її шанувальники.
Нагадаємо, що мама Балана, яку називають копією Тіни Кароль, в купальнику приголомшила бюстом: "це незаконно!".
Також Politeka писала, що у словах мами Дана Балана побачили сумне послання Тіні Кароль: "не відштовхуй те, що....".