View this post on Instagram

Волосы😂👉🏻ТА ЗА ШО?😭Вот почему я редко хожу с такой причёской 😫ОЖИДАНИЕ/РЕАЛЬНОСТЬ☺️Девочки, признавайтесь у кого так же? 🙉👇🏻 Платье @lior_boutique 💋