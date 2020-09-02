Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя после бассейна

На фото Омович позирует в мини-платье, бретельки которого она решила спустить. Алена выгнулась перед камерой, демонстрируя пышную грудь, которая еле вместилась в декольте. Как можно заметить, тело модели было влажным, если не сказать - мокрым. Волосы звезда решила спрятать в хвост, чтобы не мешали водным развлечениям. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Волосы. ТА ЗА ШО? Вот почему я редко хожу с такой причёской. ОЖИДАНИЕ/РЕАЛЬНОСТЬ. Девочки, признавайтесь у кого так же?", - написала Омович.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"У меня так же частенько на связи с космосом", "Нужен парень", "Такое ощущение, как будто грудь не настоящая?", "Нереальная", "Эта дама ангел", "Вот когда косу и хвост заплетаю ,постоянно вылазят волосы, а так с распущенными хожу", "Аналогично", "две пушки смотрят".

Сообщалось, что известная модель Алена Омович показала себя в необычном образе.

На фото Омович позировала в шортах и черном топе. Образ Алена дополнила стильной сумочкой, а сама стояла на фоне кровати в спальне. Волосы модель оставила распущенными, а одну руку спрятала в карман.

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