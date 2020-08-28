Известная киевская модель Алена Омович, которую прозвали украинской версией Кардашьян, блеснула формами в соблазнительном наряде
Красотка опубликовала серию кадров в нарядах в одном стиле и цвета, передает Politeka.net. Отличием служило то, что одежда представляла собой то жакет с брюками, то юбку с рубашкой и так далее.
Единственное, что объединяло все снимки - это безусловно горячий вид красотки.
Модель блеснула своими формами в распахнутых одеждах. Грудь чуть ли не выпрыгивала, но это только еще больше привлекало внимания к формам знаменитости.
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Завершали ее образ стильная обувь, маленькие модные сумочки и другие аксессуары.
Алена принимала различные позы, благодаря чему можно было рассмотреть ее идеальные формы во всей красе.
За два часа пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.
"Ей никогда не понять , что такое естественная красота", "Вам к лицу костюмы более спортивный стиль! ❤️❤️❤️.", "Вы как всегда 💥🔥 а костюмы какие-то тупые 🤷♀️🤢ни за что бы такой не одела", "Прикольно, нарисованная одежда☺️☻", "Слишком переделанная... Ты мне не нравишься 👎", "Пальцы на ногах не красивые почему-то . Лучше закрытую обувь носи", "Идеальна 😍", "Везде шикарная ✨✅", "sexy", "ты самая красивая в истории мира 😍😍😍😍😍😍😍", - написали пользователи сети.
Напомним, модель Алена Омович позировала на яхте, сверкая соблазнительными формами. Алена была в крохотном бикини, которое едва ли что-то прикрывало.
Лифчик подпрыгнул на груди шестого размера, оголив внизу прелести. Тонкие бретельки чуть ли не впились в кожу под тяжестью бюста.
Напомним, что Омович с бюстом шестого размера натянула неприличный топ: узелок еле-еле выдержал.
Как сообщала Politeka, Омович выставила свои «шарики» напоказ в пикантном белье: «Кайф просто».
Также Politeka писала, что Омович блеснула нереальными объемами в платье без белья: такую не забыть.