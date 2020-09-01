Знаменитая украинская модель Алена Омович поделилась жарким образом в белье и косухе

Популярная инста-дива, прославившаяся как «украинская Кардашьян», опубликовала в соцсети свое новое фото. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Омович позирует на фоне кровати в весьма откровенном образе. Так, для фото модель решила оставить на себе минимум одежды. На ней стильная кожаная куртка с отделкой «под чешую», а также дерзкое черное белье. Кружевной бюстгалтер красотки еле вмещает ее пышную грудь шестого размера, а пикантности крохотным трусикам добавляют оригинальные ремешки, которые так и приковывают взгляд к талии и бедрам модели.

Омович фотографирует себя в зеркале, пристально глядя в экран телефона.

Поклонники красотки бурно отреагировали на ее фото.

«Вот это си**ки «, «Вроде тощая, длинная, со сделанными титями и много чем ещё, но... притягивает внимание и невозможно оторваться. И я не мужик, но восхищаюсь, непонятно самой. Алена, ну красивая же», «Кто бы что не говорил про Алёну, мне тааак нравится ее фигура и внешность», - пишут люди.

До этого мы писали, что Омович опубликовала несколько фотографий, сделанных на яхте. На них девушка предстала в темном сдельном купальнике с белой окантовкой, который с трудом удерживает пышный бюст красотки.

Чтобы сделать образ еще более запоминающимся, Алена подчеркнула «кошачий» разрез глаз с помощью макияжа.

Напомним, украинская Кардашьян втиснула шестой размер в купальник и подразнила видами.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян без белья блеснула своими круглыми "штучками" на улице.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян натянула на свой шестой размер крохотный купальник.