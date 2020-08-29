Киевская модель Алена Омович не устает хвастаться обновленной фигурой, вызывая восхищение у одних и зависть у других

Красотка с шестым размером груди и осиной талией выбрала самый беспроигрышный вариант показать своию роскошную фигуру, позируя в купальнике, передает Politeka.net.

На своей странице в социальной сети Инстаграм Алена опубликовала несколько фотографий, сделанных на яхте. На них девушка предстала в темном сдельном купальнике с белой окантовкой, который с трудом удерживает пышный бюст красотки.

Чтобы сделать образ еще более запоминающимся, Алена подчеркнула «кошачий» разрез глаз с помощью макияжа.

Подписчики отметили снимки красотки, не пожалев эмодзи. Всего за час пост собрал свыше семи тысяч лайков, и эта цифра продолжает расти.

«Отличный пейзаж», – отметили пользователи среди прочего.

Ранее мы писали, что Омович опубликовала серию кадров в нарядах в одном стиле и цвета.

Отличием служило то, что одежда представляла собой то жакет с брюками, то юбку с рубашкой и так далее.

Единственное, что объединяло все снимки, - это безусловно горячий вид красотки.

Модель блеснула своими формами в распахнутых одеждах. Грудь чуть ли не выпрыгивала, но это только еще больше привлекало внимания к формам знаменитости.

Мы также рассказывали, что недавно модель позировала в невероятно красивом платье небесного цвета.

Платье на запах идеально село на точеную фигурку девушки. В таком наряде грудь Омович чувствует себя более чем свободно. Кроме этого, красотка сверкнула своими роскошными длинными ножками.

Напомним, что Омович с бюстом шестого размера натянула неприличный топ: узелок еле-еле выдержал.

Как сообщала Politeka, Омович выставила свои «шарики» напоказ в пикантном белье: «Кайф просто».

Также Politeka писала, что Омович блеснула нереальными объемами в платье без белья: такую не забыть.