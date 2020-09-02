Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе після басейну

На фото Омович позує в міні-сукні, бретельки якого вона вирішила спустити. Олена вигнулася перед камерою, демонструючи пишні груди, які ледве вмістилися в декольте. Як можна помітити, тіло моделі було вологим, якщо не сказати - мокрим. Волосся зірка вирішила заховати в хвіст, щоб не заважали водним розвагам. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Волосся. ТА ЗА ШО? Ось чому я рідко ходжу з такою зачіскою. ОЧІКУВАННЯ / РЕАЛЬНІСТЬ. Дівчатка, признавайтеся у кого так само?",- написала Омович.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"У мене так само частенько на зв'язку з космосом", "потрібен хлопець", " Таке відчуття, ніби груди не справжня?", "Нереальна"," ця дама ангел"," ось коли косу і хвіст заплітаю, постійно вилазять волосся, а так з розпущеним ходжу","аналогічно", "Дві гармати дивляться".

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович показала себе в незвичайному образі.

На фото Омович позувала в шортах і чорному топі. Образ Олена доповнила стильною сумочкою, а сама стояла на тлі ліжка в спальні. Волосся модель залишила розпущеним, а одну руку сховала в кишеню.

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