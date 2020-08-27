Известная киевская модель Алена Омович, которую прозвали украинской версией Кардашьян, решила предстать в образе распутного ангела

Звезда не только является моделью, но и собственницей бренда одежды, которую демонстрирует на себе, передает Politeka.net. Модель решила порадовать поклонников фото в белом купальнике.

Омович позировала на яхте, сверкая соблазнительными формами. Алена была в крохотном бикини, которое едва ли что-то прикрывало.

Лифчик подпрыгнул на груди шестого размера, оголив внизу прелести. Тонкие бретельки чуть ли не впились в кожу под тяжестью бюста.

Звезда также позировала в крохотных плавках, которые немного не прилегали к телу.

Завершили столь горячий образ длинные и белые крылья ангела за спиной.

"Что вам больше заходит? Фото или Видео?🤔

Яхту качало, я так падала 😂Если залайкаете пост, в сториз загружу свои падения🙉Вам же нравится смотреть на фейлы🥴", - подписала кадры украинская знаменитость.

За час пост собрал почти 8000 лайков и много комментариев.

"Фотка мне больше зашла кста, когда ты уже возьмешь Мисс Вселенная", "Вот это кошка 🔥", "ты самая красивая во Вселенной😍😍😍😍😍😍😍", "Ангелы существуют 😃👼 😜", "Ваууууу😍😍😍😍 Интересная задумка 👍👍👍", "My Angel 😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович позировала в невероятно красивом платье небесного цвета.

Платье на запах идеально село на точенную фигурку модели. В таком наряде груди Омович чувствуют себя более чем свободно. Кроме этого, красотка сверкнула своими роскошными длинными ножками.

Напомним, что Омович с бюстом шестого размера натянула неприличный топ: узелок еле-еле выдержал.

Как сообщала Politeka, Омович выставила свои «шарики» напоказ в пикантном белье: «Кайф просто».

Также Politeka писала, что Омович блеснула нереальными объемами в платье без белья: такую не забыть.