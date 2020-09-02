ЧП под Офисом Зеленского, полиция и скорая срочно съехались на Банковую: что происходит
Вечером во вторник, 1 сентября, правоохранители были вынуждены перекрыть всю Банковую улицу из-за обнаруженного взрывоопасного предмета.
«Под Офисом президента проходят следственно-оперативные мероприятия. Проход через улицу Банковую перекрыт полицией. Говорят, нашли боевую гранату», - рассказал нардеп от партии «Слуга народа» Александр Качура в своем Телеграм-канале.
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Позднее стало известно, что был задержан подозреваемый. Для выяснения обстоятельств мужчину 1966 года рождения доставили в Печерское управления полиции. У него изъяли предмет, похожий на гранату, который отправили на экспертные исследования.
Новые условия по пенсиям и стажу после 1 сентября, ПФУ предупредил украинцев: «Необходимо заплатить…»
«Что касается пенсионеров, то в законодательстве предусматривается минимальная гарантия в виде 40% от минимальной заработной платы для лиц, которые достигли 65 лет, и имеют необходимый рабочий стаж: для женщин это 30 лет, а для мужчин – 35. Соответственно, 40% от минимальной зарплаты – это 2000 гривен. В сравнении с августом, размер выплат увеличится на 110,8 гривен», - отметила Король.
Нацбанк выдал новый курс валют, доллар и евро больно ударят по гривне: к чему готовиться
Курс валют 2 сентября напугает грандиозными переменами, евро буквально «перелетит» через психологическую отметку
По данным Нацбанка Украины, доллар поднимется на 4,31. А евро установит «антирекорд», перебравшись через психологическую отметку. Торги начнутся с +17,71 гривны.
Так, курс валют на 2 сентября выглядит следующим образом:
- 100 долларов — 2760,49 грн;
- 100 евро — 3307,21 гривны.
Банки начнут работать по новым правилам, в НБУ раскрыли детали: что будет со счетами украинцев
Теперь банки будут обязаны своевременно информировать клиентов об установлении, увеличении или уменьшении кредитных лимитов.
В НБУ уточнили, что продолжают получать жалобы от украинцев на то, что банки присылают им смс с неправильной информацией. Так, в сообщениях указывается остаток на счете, который сформирован не только из собственных средств клиента, но и из кредитного лимита.
Отныне банки должны информировать клиента о текущей сумме на счете и отдельно о размере кредитного лимита через:
- через смс-сообщения;
- интернет-банкинг;
- мессенджер;
- электронную почту
Выплаты украинцам изменят, Рада приняла жесткий закон: «размер алиментов подлежит…»
В Украине вводится индексация размера алиментов
Для этого предлагается внести изменения в абзац первый части четвертой статьи 71 закона “Об исполнительном производстве”, в которых на исполнителя возлагается обязанность ежегодно индексировать размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме.
Напомним, пенсии в Украине вырастут уже с сентября, в Кабмине сделали заявление: кому светит надбавка.
Также Politeka писала, что доллар и евро разлетелись в разные стороны, курс валют от НБУ снова удивит.