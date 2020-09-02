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ЧП под Офисом Зеленского, полиция и скорая срочно съехались на Банковую: что происходит

Вечером во вторник, 1 сентября, правоохранители были вынуждены перекрыть всю Банковую улицу из-за обнаруженного взрывоопасного предмета.

«Под Офисом президента проходят следственно-оперативные мероприятия. Проход через улицу Банковую перекрыт полицией. Говорят, нашли боевую гранату», - рассказал нардеп от партии «Слуга народа» Александр Качура в своем Телеграм-канале.

Позднее стало известно, что был задержан подозреваемый. Для выяснения обстоятельств мужчину 1966 года рождения доставили в Печерское управления полиции. У него изъяли предмет, похожий на гранату, который отправили на экспертные исследования.

Новые условия по пенсиям и стажу после 1 сентября, ПФУ предупредил украинцев: «Необходимо заплатить…»

«Что касается пенсионеров, то в законодательстве предусматривается минимальная гарантия в виде 40% от минимальной заработной платы для лиц, которые достигли 65 лет, и имеют необходимый рабочий стаж: для женщин это 30 лет, а для мужчин – 35. Соответственно, 40% от минимальной зарплаты – это 2000 гривен. В сравнении с августом, размер выплат увеличится на 110,8 гривен», - отметила Король.

Нацбанк выдал новый курс валют, доллар и евро больно ударят по гривне: к чему готовиться

Курс валют 2 сентября напугает грандиозными переменами, евро буквально «перелетит» через психологическую отметку

По данным Нацбанка Украины, доллар поднимется на 4,31. А евро установит «антирекорд», перебравшись через психологическую отметку. Торги начнутся с +17,71 гривны.

Так, курс валют на 2 сентября выглядит следующим образом:

100 долларов — 2760,49 грн;

100 евро — 3307,21 гривны.

Банки начнут работать по новым правилам, в НБУ раскрыли детали: что будет со счетами украинцев

Теперь банки будут обязаны своевременно информировать клиентов об установлении, увеличении или уменьшении кредитных лимитов.

В НБУ уточнили, что продолжают получать жалобы от украинцев на то, что банки присылают им смс с неправильной информацией. Так, в сообщениях указывается остаток на счете, который сформирован не только из собственных средств клиента, но и из кредитного лимита.

Отныне банки должны информировать клиента о текущей сумме на счете и отдельно о размере кредитного лимита через:

через смс-сообщения;

интернет-банкинг;

мессенджер;

электронную почту

Выплаты украинцам изменят, Рада приняла жесткий закон: «размер алиментов подлежит…»

В Украине вводится индексация размера алиментов

Рада приняла соответствующий закон, который призван устранить коллизии в законодательстве и частично уменьшить нагрузку на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций.

Для этого предлагается внести изменения в абзац первый части четвертой статьи 71 закона “Об исполнительном производстве”, в которых на исполнителя возлагается обязанность ежегодно индексировать размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме.

Напомним, пенсии в Украине вырастут уже с сентября, в Кабмине сделали заявление: кому светит надбавка.

Также Politeka писала, что доллар и евро разлетелись в разные стороны, курс валют от НБУ снова удивит.