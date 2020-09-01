В Украине вводится индексация размера алиментов

Это предусмотрено законопроектом №3112, который Верховная Рада приняла во втором чтении. “За” проголосовал 321 депутат.

Закон призван устранить коллизии в законодательстве и частично уменьшить нагрузку на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций.

Для этого предлагается внести изменения в абзац первый части четвертой статьи 71 закона “Об исполнительном производстве”, в которых на исполнителя возлагается обязанность ежегодно индексировать размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме.

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Алименты

Одним из способов исполнения обязанности по взысканию является присуждение алиментов в твердой денежной сумме. Семейным кодексом Украины предусмотрено, что размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме, подлежит индексации в соответствии с законом.

Индексация денежных доходов направлена ​​на поддержание покупательной способности населения в условиях роста цен с целью соблюдения установленного статьей 48 Конституции права по обеспечению достаточного жизненного уровня населения Украины.

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Напомним, в Министерстве юстиции Украины сделали важное уточнение относительно декретного отпуска по уходу за ребенком.

Отмечается, что такой отпуск может брать не только мама, но и папа, дедушка или бабушка.

Для того, чтобы оформить декретный отпуск, необходимо подать работодателю заявление на отпуск и копию свидетельства о рождении ребенка.

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