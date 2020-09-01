В Украине вводится индексация размера алиментов
Это предусмотрено законопроектом №3112, который Верховная Рада приняла во втором чтении. “За” проголосовал 321 депутат.
Закон призван устранить коллизии в законодательстве и частично уменьшить нагрузку на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций.
Для этого предлагается внести изменения в абзац первый части четвертой статьи 71 закона “Об исполнительном производстве”, в которых на исполнителя возлагается обязанность ежегодно индексировать размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме.
Потапу нашли замену Наде Дорофеевой после распада "Время и стекло": "Обалдеть! Реально похожа"
Школы и вузы не откроются, кто останется дома с 1 сентября: "Под строгим запретом..."
Кристина Асмус в постели впечатлила размером своих малинок: "Как же тоскует по Гарику"
Пленительная Тина Кароль без лифчика засветила лишнее в платье-купальнике: "Надо быть скромнее"
Одним из способов исполнения обязанности по взысканию является присуждение алиментов в твердой денежной сумме. Семейным кодексом Украины предусмотрено, что размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме, подлежит индексации в соответствии с законом.
Индексация денежных доходов направлена на поддержание покупательной способности населения в условиях роста цен с целью соблюдения установленного статьей 48 Конституции права по обеспечению достаточного жизненного уровня населения Украины.
Напомним, в Министерстве юстиции Украины сделали важное уточнение относительно декретного отпуска по уходу за ребенком.
Отмечается, что такой отпуск может брать не только мама, но и папа, дедушка или бабушка.
Для того, чтобы оформить декретный отпуск, необходимо подать работодателю заявление на отпуск и копию свидетельства о рождении ребенка.
Напомним, украинцы останутся без "социальных" пенсий, подробности
Как сообщала Politeka, выплаты не получат многие украинцы, власти боялись напрямую об этом говорить
Также Politeka писала, что выплаты в Украине вырастут уже с сентября, в Кабмине сделали заявление