Чиновники из Пенсионного фонда решили предупредить украинцев о том, что выйти на отдых станет сложнее

Об этом рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король, передает Politeka.

«Что касается пенсионеров, то в законодательстве предусматривается минимальная гарантия в виде 40% от минимальной заработной платы для лиц, которые достигли 65 лет, и имеют необходимый рабочий стаж: для женщин это 30 лет, а для мужчин – 35. Соответственно, 40% от минимальной зарплаты – это 2000 гривен. В сравнении с августом, размер выплат увеличится на 110,8 гривен», - отметила она.

Похожая ситуация, утверждает Король, и с застрахованными лицами.

«Изменения коснулись размера минимального страхового взноса. Поскольку он рассчитывается как сумма минимальной зарплаты, умноженная на процент, то показатель изменился. С 1 сентября это 1100 гривен», - подчеркнула она.

Больше всего это скажется на обычных сотрудниках, которым придется платить больше.

«Как это затрагивает наемных сотрудников. Для того, чтобы месяц был засчитан к страховому стажу, необходимо заплатить ЕСВ, не менее минимальной зарплаты. То есть, пять тысяч гривен. Это касается 2,7 миллиона граждан, которые получают на уровне или менее «минималки». Также это касается 1,8 миллиона украинцев-предпринимателей, самозанятых лиц, фермеров», - уточнила она.

Тетяна Король про збільшення з 1 вересня 2020 року мінімальної заробітної плати #Консультують_фахівці_Пенсійного_фонду 📢 Пропонуємо роз’яснення про зміни у законодавстві. 👉 До вашої уваги відеокоментар заступника Голови правління Пенсійного фонду України Тетяни Король щодо збільшення з 1 вересня 2020 року мінімальної заробітної плати до 5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ гривень. #БудьVтемі з Пенсійним фондом України Gepostet von Пенсійний фонд України am Dienstag, 1. September 2020

Напомним, пенсии в Украине вырастут уже с сентября, в Кабмине сделали заявление: кому светит надбавка.

Как сообщала Politeka, пенсию не получат многие украинцы, власти боялись напрямую об этом говорить

Также Politeka писала, что новую пенсию с 1 сентября получат не все