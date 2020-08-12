Курс валют в Украине 12 августа устроит хитрую ловушку для гривны, доллар будут использовать как «приманку»
Так, валюта со вчерашнего дня практически ничего не потеряла. Торги начнутся с -0,25 грн за стодолларовую купюру. К средине прошлого дня американская валюта и вовсе подскочила до 2760,52 грн, но гривне удалось ее «обуздать», передает Politeka.
В это время евро решит воспользоваться моментом, набрав максимально по-крупному. Торги начнутся с +9,09 грн.
Курс валют на 12 августа выглядит следующим образом:
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100 долларов — 2759,82 гривны;
100 евро — 3255,62 гривны.
Пропустит гривна и коварный удар от российского рубля: десять штук можно будет купить за 3,744 гривны.
До этого мы приводили слова политолога Валерия Клочка о том, что повышение "минималки" обернется для украинцев ростом цен и подорожаем валюты.
Больше всего удар почувствуют, по его словам, представители украинского бизнеса.
Согласно данным НБУ, инфляция находится на уровне меньше 5%. Поэтому в случае поднятия "минималки" показатель вырастет, потянув за собой цепочку последствий, которых практически не удастся избежать.
Напомним, украинцам неожиданно сообщили о новых пенсиях, названы суммы и когда ждать: "Будут получать...".
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