Курс валют в Украине 12 августа устроит хитрую ловушку для гривны, доллар будут использовать как «приманку»

Так, валюта со вчерашнего дня практически ничего не потеряла. Торги начнутся с -0,25 грн за стодолларовую купюру. К средине прошлого дня американская валюта и вовсе подскочила до 2760,52 грн, но гривне удалось ее «обуздать», передает Politeka.

В это время евро решит воспользоваться моментом, набрав максимально по-крупному. Торги начнутся с +9,09 грн.

Курс валют на 12 августа выглядит следующим образом:

100 долларов — 2759,82 гривны;

100 евро — 3255,62 гривны.

Пропустит гривна и коварный удар от российского рубля: десять штук можно будет купить за 3,744 гривны.

До этого мы приводили слова политолога Валерия Клочка о том, что повышение "минималки" обернется для украинцев ростом цен и подорожаем валюты.

Больше всего удар почувствуют, по его словам, представители украинского бизнеса.

Согласно данным НБУ, инфляция находится на уровне меньше 5%. Поэтому в случае поднятия "минималки" показатель вырастет, потянув за собой цепочку последствий, которых практически не удастся избежать.

Напомним, украинцам неожиданно сообщили о новых пенсиях, названы суммы и когда ждать: "Будут получать...".

Как сообщала Politeka, доллар сорвется после повышения минималки, грядет тяжелая осень: «Увидим курс больше…».

Также Politeka писала, что украинцев ждет повышение зарплат: когда и на сколько поднимут выплаты, "в первую очередь...".