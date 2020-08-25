Уже в сентябре пенсия некоторых украинцев вырастет

Как передает Politeka.net, об этом рассказал замминистра соцполитики Николай Шамбир, передает «РБК-Украина».

По его словам, с 1 сентября в связи с повышением минимальной зарплаты, вырастут и пенсии. Параллельное повышение коснется 65-летних украинцев. Отмечается, что повышение минимальной зарплаты станет ресурсом для Пенсионного фонда.

Как известно, с 1 сентября в Украине вырастет минимальная заработная плата. Осенью ее повысят до 5 тысяч гривен, а уже с 1 января 2021 года – до 6 тысяч гривен. В Кабмине рассказали, что возьмут деньги для повышения минималки из денег, которые удалось сэкономить на обслуживании государственного долга. Это 3,5 млрд гривен.

Несмотря на заверения Кабмина, что денег на повышение минималки хватит, аналитики отмечают, что украинский бюджет и без дополнительных трат не справляется с нагрузкой. Известно, что за полгода украинский бюджет недополучил 38 млрд гривен, которые были прописаны в главном финансовом документе страны.

Отметим, что летом украинцам уже пересчитывали пенсии из-за увеличения прожиточного минимума с 1638 грн до 1712 грн. Как известно, некоторые составляющие пенсии зависят от размера прожиточного минимума. Перерасчет был проведен 1 июля.

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