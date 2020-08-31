Пока Верховная Рада на каникулах, президент Владимир Зеленский подписал ряд важных законов

Летом глава государства поддержал законы о снижении некоторых тарифов, отмене обязательных книг учета доходов для бизнеса и жесткого разделения на сельскохозяйственные кооперативы, а также о защите авторских прав. Однако, скандальный закон, касающийся кредитов, Зеленский "завернул" на доработку, передают dengi.ua.

Так, президент одобрил закон о поддержке «зеленой» энергогенерации. Согласно документу, предусмотрено снижение тарифов для солнечных (на 15%) и для ветровых электростанций (на 7,5%). Закон вступил в силу с 1 августа.

Подписав другой закон, Зеленский одобрил отмену для предпринимателей обязательного использования книги учета доходов - документ заработал с 8 августа.

Также президент подписал закон, который унифицирует подход к организации торговли активами на товарных рынках, защищает от манипуляции с ценами в ходе торгов и предусматривает внедрение в Украине новых видов ценных бумаг – депозитных сертификатов банков, опционных сертификатов, депозитарных расписок и т. д. Закон вступил в силу 16 августа.

Кроме того, гарант поддержал сразу два документа, касающихся патентного законодательства и защиты авторских прав - оба вступили в силу с 16 августа.

Закон о сельхозкооперации, который подписал президент, предусматривает отказ от жесткого разделения сельскохозяйственных кооперативов по типам на производственные и обслуживающие и дает членам сельхозкооперативов право самостоятельно выбирать виды деятельности. Вступит в силу с 15 ноября текущего года.

А вот законопроект о продлении действия моратория до 1 января 2022 года на взыскание по ипотечным кредитам, который парламент принял 16 июля, глава государства отправил на доработку - из-за того, что некоторые положения идут вразрез с нормами Конституции Украины и действующими законами.

Ранее мы сообщали, в Украине взлетят тарифы на газ. Согласно, макропрогнозу Минэкономики, "голубое топливо" подорожает практически на 20%. В течение 2021-2023 гг. среднегодовая цена на импортируемый природный газ будет расти на 19,6% в среднем ежегодно - до $ 214 за 1 тыс. куб. м в 2023 году.

Напомним, тарифы на коммуналку взлетят, кого из украинцев заставят переплачивать.

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