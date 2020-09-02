Курс валют в Украине 2 сентября напугает грандиозными переменами, евро буквально «перелетит» через психологическую отметку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка.

Так, доллар поднимется на невероятные +4,31. К средине прошлого дня валюта поднялась до 2760,07 гривен за сто долларов, но этого ему показалось мало.

Евро сегодня установит «антирекорд», перебравшись через психологическую отметку. Торги начнутся с +17,71 гривны.

Курс валют в Украине 2 сентября выглядит следующим образом:

100 долларов — 2760,49 грн;

100 евро — 3307,21 гривны.

На этом фоне подскочит и российский рубль, десять из которых подскочат до 3,7225 гривны.

До этого мы рассказывали, что на курс доллара может серьезно повлиять пиковая выплата Украины по госдолгу для МВФ.

"Возможно незначительное повышение курса, которое может быть связано с сезонными изменения: подготовка и начало отопительного сезона, накапливание заказов на логистических складах, а также достаточно ли будет активная продажа валюты экспортерами, в том числе рост поступлений валютной выручки аграриям в период сбора основных экспортных культур.

Напомним, НБУ нанес сокрушительный удар по доллару, курс валют резко изменился: что будет с гривной.

Как сообщала Politeka, гривна ударит по доллару и евро, Нацбанк одним махом изменил курс валют: к чему готовиться украинцам.

Также Politeka писала, что доллар и евро разлетелись в разные стороны, курс валют от НБУ снова удивит.