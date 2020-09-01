С 1 сентября в украинских банках начали действовать новые правила, направленные на то, чтобы помочь украинцам

Теперь банки будут обязаны своевременно информировать клиентов об установлении, увеличении или уменьшении кредитных лимитов.

Новые правила прописаны в постановлении Нацбанка. В частности, от банков требуется раскрытие подробной информации клиентам обо всех своих услугах в рекламе и на сайтах.

Также прописано, что банк должен информировать клиента о текущей сумме на счете и отдельно о размере кредитного лимита через:

через смс-сообщения;

интернет-банкинг;

мессенджер;

электронную почту

При этом желаемый способ связи может выбрать сам клиент.

В НБУ уточнили, что продолжают получать жалобы от украинцев на то, что банки присылают им смс с неправильной информацией. Так, в сообщениях указывается остаток на счете, который сформирован не только из собственных средств клиента, но и из кредитного лимита.

Из-за подобных нюансов клиенты не знают точно, сколько фактически средств осталось на их счете, и могут вместо личных денег воспользоваться кредитными, рассказали в Нацбанке.

Новые правила должны решить эту проблему.

До этого мы писали, что новым документом НБУ уточнил определение ряда признаков износа и повреждения банкнот.

С 1 сентября все украинские банки могут принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования в центральный банк.

Напомним, важное распоряжение Нацбанка о наличке вступило в силу, что изменится для украинцев: "С 1 сентября все банки...".

Как сообщала Politeka, снижение тарифов и скандальный закон по кредитам: как теперь изменится жизнь украинцев.

Также Politeka писала, что украинцев гонят из ПриватБанка, начисление зарплат под вопросом.