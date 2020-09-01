Известная певица Ани Лорак зажгла на свадьбе в Нью-Йорке
Как передает Politeka.net, советующие кадры появились в Инстаграм на фан-страничках, посвященных артистке.
На одном фото Лорак запечатлена в черно обтягивающем платье.
«Ани Лорак вчера на свадьбе в Нью-Йорке 😍😘», - подписано фото.
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Также появилось видео, на котором Ани Лорак выступает на сцене с блестящем костюме. «На корпоративе в Нью-Йорке как всегда зажгла;😍😘 Самая лучшая! 😉😘 Наша Гордость!», - подписано видео.
«Вот и время уходить, начинать всё сначала.
Вот и время выбирать порты и причалы.
Вот и время заплатить слезами за радость.
Время уходить, время падать, время падать.
Уходи по-английски, уходи беззвучно.
Знаю, хуже не будет, но не будет и лучше.
Уходи, даже если ты захочешь остаться.
Расставания с тобою...», - поет Лорак.
Отметим, 31 августа Ани Лорак на воей странице в «Инстаграм» поделилась кадрами на которых прогуливается по улицам Нью-Йорка, демонстрируя роскошную фигуру в белоснежной рубашке и джинсах с кроссовками. Под постом, помимо поклонников звезды, также отметился российский исполнитель Сергей Лазарев. Он отправил Лорак смайлики в виде сердечка.
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