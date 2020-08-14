Появление любимого человека Ани Лорак в ее новом клипе привело в восторг поклонников певицы

Как сообщает Politeka.net, 9-летняя София Налчаджиоглу засветилась в новом клипе украинской певицы, премьера которого должна состояться 18 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Пока Лорак поделилась со своими поклонниками всего лишь тизером музыкального видео, в котором ее дочка появляется всего на пару секунд. Впрочем, даже такого короткого отрывка хватило, чтобы девочка сразила зрителей наповал своим милым личиком и теплой улыбкой.

Очевидно, звезда хотела сделать видео более личным и потому решилась показать в нем своего самого любимого человека.

В сети активно обсуждают первый актерский опыт Софии.

«Как прекрасно что и Сонечка там снималась, уверена клип будет трогательным и романтическим судя по влюблённым парочкам в нём», «Сонечка тоже будет в клипе. Как здорово. Чувствую нас ждёт что-то очень, очень интересное», «Ждём премьеру! Умеете Вы удивить. Уже не терпится увидеть малышку Софию в новом клипе», «У дочи будет дебют в клипе мамы! Очень завораживает тизер и невероятно красивые люди в нем!», «Какая София красивая», «Девочка рано начало экспериментировать с внешностью», - пишут люди.

Отметим, что после громкого развода Лорак с Муратом Налчаджиоглу их дочь София осталась жить и учиться в Москве с мамой. В то же время, отец периодически навещает девочку и проводит с ней время. При этом, Мурата не было на вечеринке по случаю дня рождения девочки, которая прошла в июне.

Известно, что сейчас Лорак с дочерью отдыхает в Греции. С ними наслаждается отдыхом и крестный отец Софии Филипп Киркоров, который также вывез своих детей на курорт.

Напомним, повзрослевшая дочь Ани Лорак пошла по стопам мамы и сразила красотой в новом клипе.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в белом наряде сразила видом рядом с "копией" Мурата.

Также Politeka писала, что кучерявая Ани Лорак ошеломила переменами во внешности, не узнали даже фанаты.