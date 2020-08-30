Популярная певица Ани Лорак восхитила поклонников красотой во время прогулки в Соединенных Штатах
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Никогда не сдавайся», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что пост красотка сопровождала кадрами, на которых прогуливается по улицам Нью-Йорка, демонстрируя роскошную фигуру в белоснежной рубашке и джинсах с кроссовками. Под постом, помимо поклонников звезды, также отметился российский исполнитель Сергей Лазарев. Он отправил Лорак смайлики в виде сердечка.
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Остальные фанаты звезды пришли в восторг от невероятной красоты знаменитости.
«Наслаждаюсь твоим отдыхом, красотка! Очень красивые снимки», «Ну вы даёте) И Греция, и США - Наша путешественница», «шакарная», «какая красотка», «как всегда на стиле», «невероятная», «какие энергичные снимки», «любим вас», «Так выглядеть, нужно очень хорошо стараться, красотка, шикарная», «Очень приятно видеть вас с этой милой улыбкой», - пишут они.
До этого мы писали, что певица Ани Лорак, которая активно строит карьеру в России, сверкнула пышными формами в пикантном костюме.
Напомним, что Лорак растрогала кадрами с любимым человеком после громкого развода: «Завораживает».
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