Відома співачка Ані Лорак запалила на весіллі в Нью-Йорку

Як передає Politeka.net, радянські кадри з'явилися в Instagram на фан-сторінках, присвячених артистці.

На одному фото Лорак відображена в чорно обтягуючій сукні.

"Ані Лорак вчора на весіллі в Нью-Йорку😍 😘", - підписано фото.

Також з'явилося відео, на якому Ані Лорак виступає на сцені з блискучому костюмі. "На корпоративі в Нью-Йорку як завжди запалила; 😍 😘 найкраща! 😉 😘 Наша Гордість!",- підписано відео.

"Ось і час йти, починати все спочатку.

Ось і час вибирати порти і причали.

Ось і час заплатити сльозами за радість.

Час йти, час падати, час падати.

Йди по-англійськи, йди беззвучно.

Знаю, гірше не буде, але не буде і краще.

Йди, навіть якщо ти захочеш залишитися.

Розставання з тобою...",- співає Лорак.

Зазначимо, 31 Серпня Ані Лорак на цій сторінці в "Instagram" поділилася кадрами на яких прогулюється вулицями Нью-Йорка, демонструючи розкішну фігуру в білосніжній сорочці і джинсах з кросівками. Під постом, крім шанувальників зірки, також відзначився російський виконавець Сергій Лазарєв. Він відправив Лорак смайлики у вигляді сердечка.

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