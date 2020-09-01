Відома співачка Ані Лорак запалила на весіллі в Нью-Йорку
Як передає Politeka.net, радянські кадри з'явилися в Instagram на фан-сторінках, присвячених артистці.
На одному фото Лорак відображена в чорно обтягуючій сукні.
"Ані Лорак вчора на весіллі в Нью-Йорку😍 😘", - підписано фото.
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Також з'явилося відео, на якому Ані Лорак виступає на сцені з блискучому костюмі. "На корпоративі в Нью-Йорку як завжди запалила; 😍 😘 найкраща! 😉 😘 Наша Гордість!",- підписано відео.
"Ось і час йти, починати все спочатку.
Ось і час вибирати порти і причали.
Ось і час заплатити сльозами за радість.
Час йти, час падати, час падати.
Йди по-англійськи, йди беззвучно.
Знаю, гірше не буде, але не буде і краще.
Йди, навіть якщо ти захочеш залишитися.
Розставання з тобою...",- співає Лорак.
Зазначимо, 31 Серпня Ані Лорак на цій сторінці в "Instagram" поділилася кадрами на яких прогулюється вулицями Нью-Йорка, демонструючи розкішну фігуру в білосніжній сорочці і джинсах з кросівками. Під постом, крім шанувальників зірки, також відзначився російський виконавець Сергій Лазарєв. Він відправив Лорак смайлики у вигляді сердечка.
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