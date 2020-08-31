Знаменитая артиска Ани Лорак покоряет образами во время отдыха в Нью-Йорке
Уже несколько дней как певица находится в Нью-Йорке откуда делится своими стильными образами и показывает, как развлекается с дочерью. При этом до этого Каролина отдыхала с Соней в курортной зоне дорого отеля вместе с Филиппом Киркоровым.
На фан-аккаунте звезды также появились новые кадры. Стройная Каролина выглядела необычно в простой красной майке на тонкий лямках и в коротеньких серых шортах ,которые удачно подчеркнули похудевшую фигуру знаменитости. Сейчас звезда весит всего 52 килограмма и продолжает приводить тело в идеальную форму в спортзале.
«Что больше всего любите носить в жаркую погоду?Шорты или платье?😉» - сообщается на фан-странице.
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Поклонники тут же отреагировали: «💫Ани, выглядишь 🔥👍💕💞💝😘🥰 Я ношу всё, что мне нравится и что мне идёт и главное в чём мне комфортно», «Лучше как у тебя родная красотка наша ❤️», «Платье... Каролина, снимайте шорты и надевайте классику», «Джинсовые капри или льняные, шорты пока не ношу😃😃😃😍❤️😍❤️😍», «Платье», «Как всегда крвсивая❤️❤️❤️», «Вы всегда прекрасны во всём🔥🔥🔥❤️», «Шорты и сарафан👍🏻👍🏻👍🏻😘», «Красавица🌹🔥😘», «🤗 конечно же шорты)😉».
Отметим, мы также писали, что вот уже несколько недель как Каролина отдыхает вместе со своей дочерью за границей в роскошном курортном отеле. Причем отдыхает звезда не одна, а вместе с другом семьи и крестным отцом Сони - Филиппом Киркоровым.
В этот раз певица без макияжа представила сразу несколько стильных образов и покорила видом рядом с повзрослевшей дочерью. Загорелые и довольные, они позировали в модных платьях и немало взбудоражили сеть. Соня примерила стильное платье насыщенно-розового оттенка, а Каролина блистала в двух платьях с вышивкой свободного кроя:
«🌹 We love our dresses! Красивые украинские узоры на современных платьях. Стильно и душевно! Thank you @march11.us! It’s magically!» - написала Каролина.
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