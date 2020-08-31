41-летняя певица Ани Лорак показала 9-летнюю наследницу Софию и неожиданно нарвалась на критику

Как передает Politeka.net, в Инстаграм появилось фото мамы с дочкой, которое произвело фурор.

Счастливые Каролина и София обнимаются и улыбаются на снимке. Однако, в глаза бросаются, по мнению пользователей, "переделанное" в результате пластических операций лицо певицы, а также эксперименты с цветом волос ее дочери.

София предстала с заплетенной косичкой и несколькими малиновыми прядями. Видимо, девочка берет пример с мамы и хочет как-то "разукрасить" свою внешность.

Пользователи поспешили прокомментировать увиденное:

"Когда красота осталась у мамы😂🤦🏻‍♂️🤢"

"Две красотки"

"Уже и волосы покрасила, зачем,она же ещё маленькая!"

"Переделанная👎"

"Красивые обе 💙💙💙только мама по-моему преувеличивает с пластикой в последнее время 🙃"

Ранее мы сообщали, Лорак изумила фото из Нью-Йорка. Звезда прогуливалась по мегаполису в белой рубашке и голубых джинсах-"бананах". На снимке Каролина позировала на ступеньках, выставив вперед одну ногу, а другую согнув в колене. Звезда одарила поклонников голливудской улыбкой, спрятав глаза за солнцезащитными очками.

«Никогда не сдавайся», - коротко говорится в подписи.

«Наслаждаюсь твоим отдыхом, красотка! Очень красивые снимки», «Ну вы даёте) И Греция, и США - Наша путешественница», «шикарная», «какая красотка», «как всегда на стиле», «невероятная», «какие энергичные снимки», «любим вас», «Так выглядеть, нужно очень хорошо стараться, красотка, шикарная», «Очень приятно видеть вас с этой милой улыбкой», - отреагировали пользователи.

Напомним, что располневшая Ани Лорак в мини-шортах вызвала переполох: "Где дели Каролину?"

Также Politeka писала, что счастливая Ани Лорак ошеломила видом рядом с дочкой в новом имидже: "Соню просто не узнать".