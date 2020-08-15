Популярная российская исполнительница украинского происхождения Наташа Королева похвасталась трофеями после «тихой охоты»
На своей странице в социальной сети Инстаграм артистка поделилась видео, на котором демонстрирует, сколько грибов насобирала буквально недалеко от своего дома, передает Politeka.net.
Звезда показала корзинку с грибами, среди которых видны подосиновики, белые грибы, а также что-то похожее на подберезовики.
По словам Наташи, она в грибах не разбирается, но считает, что, скорее всего, грибы в корзинке съедобные.
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В поход за грибами певица оделась очень стильно. На ней резиновые сапоги в черно-белую полоску, штаны, футболка с Микки Маусом, длинная куртка-плащ, солнцезащитные очки. Правда, солнца в кадре совершенно не видно.
«И это прям рядом у нас, за углом. Вышла за угол, набрала столько грибов. Счас будем супчик варить!», – хвастается Королева.
В комментариях пользователи высказали свое мнение по поводу грибов, предупредив Наташу не рисковать, пробуя незнакомые грибы. Были и те, кто обратил внимание на внешний вид артистки. Если одни нашли сходство с Красной Шапочкой, то другие раскритиковали «старый» маникюр и углядели ботокс на лице.
«А где же мухомор?», «Второй месяц жёлтый маникюр.. Сменить бы пора», «Вы в грибах не разбираетесь, может, лучше все эти грибы Наталья выкинуть?)», «Это ж где таки грибы наша красная шапочка насобирала? Осторожно с грибами, там спец нужен», «Вот оно, счастье ❤️», «Ботокс видеть в щеках... Наташа, не становись, как Успенская....», «Красная Шапочка практически 😁», – пишут под видео.
Напомним, Наташа Королева посветила грудью в культовом образе Умы Турман из «Криминального чтива»: «Ух, даже слов нет».
Как сообщала Politeka, Тарзан огорошил смелым фото с мускулистым другом, Королева не у дел.
Также Politeka писала, что мама Наташи Королевой резко осадила Тарзана: "Разберитесь сначала с Игорем".