47-річна співачка Наташа Корольова і її 50-річний чоловік стриптизер Тарзан з гумором поставилися до участі у відомому шоу "Де логіка?"

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому анонсувала разом з чоловіком їх появу в шоу - вийшло іскрометно, смішно й незабутньо (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана) здивував обіцянкою: "Я за всю передачу жодного разу не роздягнуся". При чому його слова стали несподіванкою і для самої Наташі: зірка, яка тільки що посміхалася в усі 32, зімкнула губи, грюкнула долонькою по столу і з нетерпінням постукала пальцями. Тарзана при цьому аж перекосило.

До речі, в підписі Корольова повідомила, що вони з Тарзаном будуть "змагатися" з іншою зірковою парою - Регіною Тодоренко і Владом Топаловим. Співачка заінтригувала питанням: "Ваші варіанти хто здобув перемогу?"

Користувачі тут же кинулися коментувати побачене:

"Складно комусь передбачити перемогу, обидві пари цікаві і непередбачувані)))"

"Та тут без варіантів навіть!!!!! Перемогла дружба!!!😁 😁 😁 😁 👍 👍 👍 👍 👍 А перемогу здобули звичайно ж ви з Сергієм 😘"

"Ну і Де логіка, якщо ви не роздягнетеся, чого дивитися-то"

"Раз не роздягнеться (((...дивитися не буду))"

"Наташа красуня, а Глушко відстій" - "як вам не соромно"

"Ой не роздягнеться Тарзан! А може нам хотілося б!😋"

"Міг би і роздягнутися, фігура красива"

"Наталі змінилася, з цими зубками й губами ♪ "

"Перероблена жах!"

Нагадаємо, що Королева з новою зовнішністю і ліфчиком назовні заспівала свій хіт 25-річної давності: "жах який!".

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова в капюшоні похвалилася незвичайними трофеями і нарвалася на критику: "Пора змінити...".

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