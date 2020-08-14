Изменения понравились далеко не всем

Популярную российскую исполнительницу украинского происхождения Наташу Королеву раскритиковали в сети за смену имиджа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Лайфхак: брови от…» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Королева позирует уже в новом имидже. Внимание пользователей привлекли невероятно большие брови знаменитости, которые понравились далеко не всем.

«На себя не похожа , прежняя мне больше нравиться», «Была лучше). Красавица была. А сейчас, как все», «Наталья, вы всегда выглядите прекрасно, но не делайте из своего тела, не себя.......вы Наташа!», «Ну и кому такие мохнатые брови нужны», «Что случилось с Наташей? На себя не похожа. Вернись обратно», «Да что б вы провалились со своими бровями.... Живе Беларусь», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что публика с трудом узнала в молоденькой девушке 47-летнюю певицу Наташу Королеву - на кадрах, которые та опубликовала в соцсети

Артистка выложила в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором спела свой старый хит "Маленькую страну".

На кадрах звезда предстала в голубом пиджаке, надетом на практически голое тело. Наташа без тени смущения засветила черный бюстгальтер.

Напомним, Наташа Королева посветила грудью в культовом образе Умы Турман из «Криминального чтива»: «Ух, даже слов нет»

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