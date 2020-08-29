Российская певица украинского происхождения Наташа Королева показывает, что потенциала у нее еще с лихвой, и она готова удивлять

47-летняя артистка опубликовала новый снимок на своей странице в социальной сети Инстаграм, на котором предстала в образе роковой красотки, передает Politeka.net.

На певице – красное платье в крупный белый горох с открытыми плечами и кружевом по краю, а также короткими рукавами, больше похожими на рюши. Из аксессуаров на Наташе – красные серьги в виде гроздей ягоды.

Особое внимание на снимке привлекает красная помада, которая подчеркивает красивую форму пухлых губ звезды. Волосы артистки собраны в высокий пучок на голове, а лоб спрятан под густой челкой.

Страстности образу добавляет томный взгляд и полуоткрытый рот.

«Красная помада мне идёт ? Скоро премьера очень чувственной Песни!!! Буду удивлять», – подписала фотографию Королева.

В комментариях мнения фанатов разделились. Одни восхищаются красотой звезды, другие же обвиняют ее в злоупотреблении пластикой и фотошопом. Были и те, кто сравнил ее с Ани Лорак.

«Пластика пошла в ход... Эх Наташка...», «Вишенка, такой красавице всё к лицу 🥰🍒😍», «Наташа, Вы божественно красива!!!», «Офигенная красотка ❤️💋», «И зачем фотошоп ??? Это же враньё ? Она же не такая», «У Вас всё идеально, не только помада! Красотка!👍❤️», «Реально нереальная!!! 😍😍😍», «Очень идёт 💋. Ягодка 👍», «Что ты со мной делаешь, просто роскошь», «Красотка😘😍❤️❤️❤️», «Красивая… Ну очень похожа на Ани Лорак…», – пишут фолловеры.

Напомним, что Королева с новой внешностью и лифчиком наружу спела свой хит 25-летней давности: "Ужас какой!".

Как сообщала Politeka, Наташа Королева в капюшоне похвасталась необычными трофеями и нарвалась на критику: "Пора сменить...".

Также Politeka писала, что Наташа Королева решилась на смену имиджа и напугала новой внешностью, Тарзану не позавидуешь: «Ужас».