Моя любимая сказка из детства Дюймовочка ! Особенно финал сказки где она попадает в волшебную маленькую страну эльфов !!! Я верила что эта страна существует и мечтала о волшебных крылышках!!! А какая ваша любимая сказка из детства ? #наташакоролева #дюймовочка #эльфы #маленькаястрана #сказка style by @kuchumova_selya