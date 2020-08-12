Публика с трудом узнала в молоденькой девушке 47-летнюю певицу Наташу Королеву - на кадрах, которые та опубликовала в соцсети

Как передает Politeka.net, артистка выложила в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором спела свой старый хит "Маленькую страну" (1995 г.).

На кадрах звезда предстала в голубом пиджаке, надетом на практически голое тело. Наташа без тени смущения засветила черный бюстгальтер (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Певица обработала видео в специальном приложении, "приделав" к спине розовые крылышки. Кроме того, по всей видимости, артистка "поколдовала" и над лицом - многие пользователи с трудом ее узнали.

"Моя любимая сказка из детства Дюймовочка ! Особенно финал сказки где она попадает в волшебную маленькую страну эльфов !!! Я верила что эта страна существует и мечтала о волшебных крылышках!!! А какая ваша любимая сказка из детства?", - подписала видео звезда.

Фолловеры бурно обсуждают увиденное в комментариях:

"Наташа, Вы на себя здесь не похожи"

"Перекроена до неузнаваемости"

"Ужас какой!"

"Натуся совсем исхудала,но все равно хороша!!🔥😍"

"Без челки лучше"

"Очень большой слой косметики!"

"Все моложе и моложе❗"

"Натали! Что с вами?! Вы на себя не похожи!"

Ранее мы сообщали, Королева показала в сети свой новый образ - с челкой - на фото рядом с 18-летним сыном Архипом.

«Нашопленные до ужаса», «Папин сынок ! Наташу не узнать!», «Что за люди! Где вы пошлость видете? Наверняка зависть берет!!!», «Как искусственная😄👍👏»,»Наташа как ровесница сына!!! Сын уж очень серьезный Оба конечно красавцы!!!», - отреагировали пользователи.

Напомним, Наташа Королева посветила грудью в культовом образе Умы Турман из «Криминального чтива»: «Ух, даже слов нет»

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