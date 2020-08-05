Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя в смелом образе и рассказала о клипе
На фото Татьяна позировала в рубашке, которую завязала на животике. Можно заметить, что Котова была совсем без белья, как трусиков, так и лифчика не видно на звезде. Певица соблазнительно выгнулась, а прикрыла пикантное место ниже пояса половиной арбуза, который был просто разбит об пол. Волосы девушка оставила распущенными, а сама соблазнительно смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку звезды в социальных сетях.
"Судя по голосованию в сторис, мы все хотим клип на песню «ПОЛОВИНА».
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У кого какие идеи?
Давай проведём креативный штурм под этим постом, какой клип вы хотели бы видеть от меня ", - написала Котова под фото.
Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:
"Какая нереально крутая получилась фотография,я в полном восторге, мне очень нравится!!!", "Ктож так режет арбуз?", "Сразу видно, арбуз то сладкий", "Добрый день. хорошего вам дня и настроения прекрасная фотография получилась, так захотелось арбуза", "Я бы хотела видеть клип в каких нибудь ярких летних цветах) не знаю почему)", "Максимальное наслаждение".
Сообщалось, что популярная исполнительница и модель Татьяна Котова показала себя и поведала о трэке.
На фото красотка была в черной юбке и топе. В зоне декольте он был полупрозрачным, что сделало фото очень горячим.
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