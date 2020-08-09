Известная модель и певица Татьяна Котова, экс-солистка группы "ВИА Гра", показала себя в необычном образе и рассказала про уход за собой

На фото красотка позировала в белом пиджаке и полотенце на голове. Образ Котова дополнила стильными очками, а на лице можно увидеть маску. Татьяна показала два пальца вверх, позируя перед фотографом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Несколько способов использовать тканевую маску, о которых ты не знаешь.

Балуй себя и свою кожу, чтобы она ответила тебе взаимностью. Я всегда люблю нетривиальные подходы, например вот как можно использовать обычную маску", - написала Татьяна.

Фанаты поставили более 500 лайков и написали комментарии:

"Не знала, что можно в сауну брать маску, буду придерживаться ваших полезных советов", "Конечно же я люблю ухаживать за своей кожей, Также люблю маски", "Я предпочитаю наносить всегла маски утром, и желательно с холодным, бодрящим эффектом)", "Привет Коттова. Сижу на берегу моря, смотрю на твои фото и понимаю кого мне сейчас не хватает", "Бомбита", "Ох, какой ракурс".

Сообщалось, что известная модель и певица Татьяна Котова показала себя в необычном ракурсе и рассказала о любви.

На фото Котова позировала в блузке, которую завязала на узел на уровне бюста. Красотка, как оказалось, не очень любит носить белье, что сделало снимок очень горячим.

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