Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Тетяна Котова знайшла спосіб відпочити і насолодитися влітку навіть на карантині

У зв'язку з пандемією, що охопила світ, плани дуже багатьох людей на літній відпочинок за кордоном зазнали краху. Однак найбільш активні все ж знайшли гідну альтернативу в межах рідної країни. І зірки шоу-бізнесу не стали винятком, передає Politeka.net.

Тетяна Котова похвалилася у себе в Instagram тим, що відкрила нові місця для повноцінного відпочинку в Росії. Зірка вирушила на Алтай.

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В этом году, я решила по-полной воспользоваться сложившейся ситуацией и начать путешествовать по России, как и большинство людей, которые хотели выбраться в отпуск этим летом. Понятно, что в Сочи, Анапу, Геденджик и Крым все итак ездили до этого, но я всегда хотела побывать именно на Алтае. ⠀ Горно- Алтайск встретил меня и окутал концепцией экологического курорта и природными программами 🌾🌿🏔 🧡🕊 ⠀ Мы порой так бежим за люксовыми отелями, системой «ол инклюзив», шумными вечеринками, дорогим оборудованием и евро-ремонтом в номерах, что не можем остановиться и насладиться самой природой, подышать воздухом и поймать баланс между «я в городе» и «я есть природа» 🕊🤍 ⠀ А ведь для настоящего расслабления много и не надо: чистый воздух, вкусная правильная еда, приятные глазу природные цвета, мощь и сила Земли, горные-водные источники, кровать и шалле из сруба с ароматом сосны или кедра, травяной сбор и массаж после бани с эфирной каплей можжевельника. Слышишь как ароматно звучит? 💚 ⠀ Спасибо @marin_ostrov.altay за гостеприимство и такой новый для меня туризм.

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Дівчина опублікувала знімок, на якому позує в білому халаті, сидячи в кріслі на терасі зрубу і закинувши ноги на поручні. Тетяна виглядає абсолютно розслабленою і гармонійною. Вона дивиться на розкішну природу навколо й отримує неприховане задоволення.

"Але ж для справжнього розслаблення багато і не треба: чисте повітря, смачна правильна їжа, приємні оку природні кольори, міць і сила Землі, гірські-водні джерела, ліжко і шале зі зрубу з ароматом сосни або кедра, трав'яний збір і масаж після лазні з ефірною краплею ялівцю. Чуєш, як ароматно звучить?",- написала вона.

"Уххх ти просто богиня😍 😍 😍 😘", "ноги 😍 😍 😍 просто ось вона натуральна краса🤩", "до чого ж ти красива і ідеальна 😍 прекрасного відпочинку, моя дорогоцінна. Нехай все у тебе буде чудово❤ ", "яка ти красива, дивлюся на тебе і захоплююся, які шикарні ноги😍", "фотографія вийшла просто супер! ви чудово виглядаєте 💖", " Фотографія у тебе дійсно дуже бомбічна, а ти взагалі супер😍", – пишуть у коментарях.

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