Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Тетяна Котова знайшла спосіб відпочити і насолодитися влітку навіть на карантині

У зв'язку з пандемією, що охопила світ, плани дуже багатьох людей на літній відпочинок за кордоном зазнали краху. Однак найбільш активні все ж знайшли гідну альтернативу в межах рідної країни. І зірки шоу-бізнесу не стали винятком, передає Politeka.net.

Тетяна Котова похвалилася у себе в Instagram тим, що відкрила нові місця для повноцінного відпочинку в Росії. Зірка вирушила на Алтай.

Дівчина опублікувала знімок, на якому позує в білому халаті, сидячи в кріслі на терасі зрубу і закинувши ноги на поручні. Тетяна виглядає абсолютно розслабленою і гармонійною. Вона дивиться на розкішну природу навколо й отримує неприховане задоволення.

"Але ж для справжнього розслаблення багато і не треба: чисте повітря, смачна правильна їжа, приємні оку природні кольори, міць і сила Землі, гірські-водні джерела, ліжко і шале зі зрубу з ароматом сосни або кедра, трав'яний збір і масаж після лазні з ефірною краплею ялівцю. Чуєш, як ароматно звучить?",- написала вона.

"Уххх ти просто богиня😍 😍 😍 😘", "ноги 😍 😍 😍 просто ось вона натуральна краса🤩", "до чого ж ти красива і ідеальна 😍 прекрасного відпочинку, моя дорогоцінна. Нехай все у тебе буде чудово❤ ", "яка ти красива, дивлюся на тебе і захоплююся, які шикарні ноги😍", "фотографія вийшла просто супер! ви чудово виглядаєте 💖", " Фотографія у тебе дійсно дуже бомбічна, а ти взагалі супер😍", – пишуть у коментарях.

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