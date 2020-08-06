Известная модель и певица Татьяна Котова, экс-солистка группы "ВИА Гра", показала себя в необычном ракурсе и рассказала о любви

На фото Котова позировала в блузке, которую завязала на узел на уровне бюста. Красотка, как оказалось, не очень любит носить белье, что сделало снимок очень горячим. Пышная красота так и выпирала, занимая огромную часть кадра. Волосы девушка решила оставить распущенными, а образ дополнила стильным мейкапом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Важно чтобы у всех мужчин планеты было понятие как любить свою женщину. Этот пост я написала из добрых побуждений, а не в обиду кому -то", - написала Котова под публикацией.

Фанаты поставили почти полторы тысячи лайков и написали комментарии:

"Такую надо кушать", "Если женщина счастлива , то мужчина находится в раю", "Куколка", "Даже Монро говорила : "С мужчиной должно быть хорошо, плохо жить я и сама могу"", "Сочная жесть", "Я считаю что это просто прекрасный пост, конечно же хотелось бы чтобы все мужчины знали как именно любить свою женщину правильно".

Сообщалось, что известная певица Татьяна Котова показала себя в смелом образе и рассказала о клипе.

На фото Татьяна позировала в рубашке, которую завязала на животике. Можно заметить, что Котова была совсем без белья, как трусиков, так и лифчика не видно на звезде.

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