24-летняя актриса, участница "Квартал 95" и "Женского квартала" Екатерина Никитина взбудоражила мегаоткровенным фото

Как передает Рoliteka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала полностью обнаженной.

Девушка зашла в реку, легла на спину и томно задрала назад голову, игриво взглянув в камеру. При этом Никитина прикрыла аппетитный бюст руками, оставив поклонников со своими фантазиями наедине.

«Зачем нам стыдиться своего хорошего тела, данного нам природой, когда мы не стыдимся своих мерзких поступков, созданных нами самими?» ©️Даниил_Хармс «Однажды», - подписала соблазнительный кадр актриса.

Пользователи пришли в неописуемый восторг, который поспешили выразить в комментариях:

"Оооо.. Боги.... какая красотка😍😍😍ифф..иффф... вашей маме зять не нужен..."

"О!)) молодец!)) я же говорила это красиво😉❤️"

"Воуууу😍😍 пушка, ракета 💥"

"Неожиданно 😁"

"Правильные слова 👍😍"

"Вот это прям ооочень красиво💐😋"

"Я бы на твоём месте волосы в Днепре не мочил, вода же зелёная))))"

"Морская нимфа 💘"

"А ручки можно было и убрать"

Ранее мы сообщали, Никитина поплатилась синяком за необдуманную выходку. Девушка выставила кадры в соцсети.

Так, Екатерина предстала в домашнем наряде, якобы выбирая, что ей обуть: кроссовки или ботинки на каблуке. В результате, она «отфутболивалп» обе пары, из-за чего у нее на ноге образовался синяк.

«Когда челендж вышел из-под контроля! У меня была истерика», - коротко говорится в сообщении.

«Футболка классная», «Всегда хотелось увидеть правдивость этого челленджа», «классно получилось, супер», «давай осторожнее пинай в следующий раз», - отреагировали в комментариях.

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