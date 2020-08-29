24-річна актриса, учасниця "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна розбурхала мегавідвертим фото

Як передає Рoliteka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала повністю оголеною.

Дівчина зайшла в річку, лягла на спину і млосно задерла назад голову, грайливо глянувши в камеру. При цьому Нікітіна прикрила апетитний бюст руками, залишивши шанувальників зі своїми фантазіями наодинці.

"Навіщо нам соромитися свого хорошого тіла, даного нам природою, коли ми не соромимося своїх мерзенних вчинків, створених нами самими?"©️Данііл_Хармс "Одного разу", - підписала спокусливий кадр актриса.

Користувачі прийшли в невимовний захват, який поспішили висловити в коментарях:

"Оооо.. Боги.... яка красуня😍 😍 😍ІФФ..іффф... вашій мамі зять не потрібен..."

"О!)) молодець!)) я ж говорила це красиво☺❤️"

"Воуууу😍 😍 гармата, ракета 💥"

"Несподівано 😁"

"Правильні слова 👍 😍 "

"Ось це прям дуууже красиво 💐 😋 "

"Я б на твоєму місці волосся в Дніпрі не мочив, вода ж зелена))))"

"Морська німфа 💘"

"А ручки можна було і прибрати"

Раніше ми повідомляли, Нікітіна поплатилася синцем за необдуману витівку. Дівчина виставила кадри в соцмережі.

Так, Катерина постала в домашньому вбранні, нібито вибираючи, що їй взути: кросівки або черевики на підборах. В результаті, вона "відфутболила" обидві пари, через що у неї на нозі утворився синець.

"Коли челендж вийшов з-під контролю! У мене була істерика", - коротко йдеться в повідомленні.

"Футболка класна", «завжди хотілося побачити правдивість цього челенджу», «класно вийшло, супер», "давай обережніше штовхай наступного разу", - відреагували в коментарях.

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