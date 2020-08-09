Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", похвасталась отпуском

На фото красотка показала себя в купальнике на веревочках, а образ дополнила стильной шляпой. Звезда решила показать свое загорелое тело у кромки бассейна, где Никитина соблазнительно выгнулась. Как можно предположить, фотографии делала мама красотки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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#summer2020 ☀️ . Ещё один спонтанный отпуск!🌊 И наконец-то только с МАМОЙ вдвоём!!!❤️ Я уже много лет мечтала отправится с мамой куда-либо на пару тройку дней! Наши мужчины( Папа и Брат) остались на хозяйстве, а девочки гуляют😅😏 Нужно иногда позволять и баловать себя) ————————————— Нашла идеальное,тихое уютное, место в Лазурном! @elit.lazurnoe очень доступная цена, все простенько и со вкусно 🥰 Что самое прекрасное, есть бассейн !!! На пляже очень много людей- это выматывает! По этому приходишь к себе в домик и чилишь у бассейна😍 _____________________________ Чуть не забыла, на мне красота от @kari_shop.ua ❤️ ______________________________ Мои хорошие, мечтайте, живите честно, с благодарностью за все что у вас есть, и удача будет улыбаться вам чаще! Искренне желаю каждому из Вас, этим летом, исполнить свою мечту ✨😻 . збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина

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"Ещё один спонтанный отпуск!

И наконец-то только с МАМОЙ вдвоём!!!

Я уже много лет мечтала отправится с мамой куда-либо на пару тройку дней!

Наши мужчины( Папа и Брат) остались на хозяйстве, а девочки гуляют.

Нужно иногда позволять и баловать себя)", - написала Катя под фото.

Фанаты, включая коллегу Татьяну Песик, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая горячая малышка", "Купальник - бомба, а ты в нем - пушка", "Катюша как всегда Солнышко!!! Приятная такая и умничка! Пусть все твои мечты сбываются", "Катюша, хорошо тебе отдохнуть", "Вы сексуальная девушка", "Огонь, но масочный режим никто не отменял", "Грудь совсем маленькая и она тебе нравиться".

Сообщалось, что украинская актриса и участница «Квартал 95» Екатерина Никитина устроила пикантный танец с подругой.

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#ЧИКИ 💃🏼 💃🏼 My top girl @elfridamalumian ❤️ ____________________ Choreo: @elfridamalumian 🎵 @dorn_ivan ____________________ Эта песня меня просто рвёт на части!✨ Кайфую так же, как и от сериала «ЧИКИ»😍 ___________________________ Хотите ещё подобных видео?😏🥰 . #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #танцы #кайф #дорн #чики #сериал #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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«Эта песня меня просто рвёт на части!✨ Кайфую так же, как и от сериала «ЧИКИ»», — говорится в сообщении.

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