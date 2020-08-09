Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", похвасталась отпуском

На фото красотка показала себя в купальнике на веревочках, а образ дополнила стильной шляпой. Звезда решила показать свое загорелое тело у кромки бассейна, где Никитина соблазнительно выгнулась. Как можно предположить, фотографии делала мама красотки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ещё один спонтанный отпуск!

И наконец-то только с МАМОЙ вдвоём!!!

Я уже много лет мечтала отправится с мамой куда-либо на пару тройку дней!

Наши мужчины( Папа и Брат) остались на хозяйстве, а девочки гуляют.

Нужно иногда позволять и баловать себя)", - написала Катя под фото.

Фанаты, включая коллегу Татьяну Песик, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая горячая малышка", "Купальник - бомба, а ты в нем - пушка", "Катюша как всегда Солнышко!!! Приятная такая и умничка! Пусть все твои мечты сбываются", "Катюша, хорошо тебе отдохнуть", "Вы сексуальная девушка", "Огонь, но масочный режим никто не отменял", "Грудь совсем маленькая и она тебе нравиться".

Сообщалось, что украинская актриса и участница «Квартал 95» Екатерина Никитина устроила пикантный танец с подругой.

«Эта песня меня просто рвёт на части!✨ Кайфую так же, как и от сериала «ЧИКИ»», — говорится в сообщении.

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